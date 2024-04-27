Телемарафон працює і працюватиме надалі: Шмигаль про подальшу долю "Єдиних новин" (відео)

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, потреба у телемарафоні нікуди не зникла, адже за його допомогою в Україні спростовуються російські ІПСО.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в суботу, 27 квітня, під час години запитань до уряду заявив, що жодних змін стосовно телемарафону "Єдині новини" не буде. Відео із заявою прем’єра опублікувала на власній сторінці у Facebook співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Очільник уряду зауважив, що це не просто канал інформування українців. Саме з допомогою таких "Єдиних новин", за словами Шмигаля, Україна спростовує російські пропагандистські наративи і дезінформацію, відповідає на ту гібридну війну, яку розв’язала проти українського суспільства Росія. Тому питання про роботу таких засобів масової інформації не стоїть — телемарафон працює з першого дня повномасштабної агресії 2022 року і продовжить свою роботу, попри будь-які потрапляння у різноманітні звіти.

Так прем'єр відреагував на внесення телемарафону у звіт Держдепу США про порушення прав людини в Україні, який потрапив туди через те, що начебто журналісти і ЗМІ, які критикували чинну українську владу, опинились поза межами цього каналу через загрозу національній безпеці.

"Проте водночас особи на територіях, підконтрольних українському уряду, загалом могли публічно та приватно критикувати уряд та обговорювати питання суспільного інтересу, не боячись офіційної помсти", — підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що потреба у телемарафоні нікуди не зникла, адже за його допомогою в Україні спростовуються російські ІПСО.

Нагадаємо, у звіті Державного департаменту США за 2023 рік щодо порушень прав людини в Україні йшлося про те, що на висвітлення російсько-української війни у ЗМІ впливає урядова політика. У звіті, зокрема, зауважили, що із підписанням президентом України Володимиром Зеленським указу про введення воєнного стану в лютому 2022 року було запроваджено й обмеження для ЗМІ та медіасвободи.

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"Це дивний нонсенс": у Зеленського відповіли на критику телемарафону з боку США

16 квітня голова комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловився щодо критики фінансування телемарафону з держбюджету. За його словами, виділених коштів на телемарафон недостатньо для забезпечення потреб ЗСУ.

Також Фокус писав, що у 2024 року на фінансування національного телемарафону разом із телеканалом "FreeДом" у 2024 році буде виділено в цілому 568 мільйонів гривень. Відповідна інформація опублікована на сайті системи Prozorro.