"Дичь" и "эфемерность": почему деньги за телемарафон не отправят ВСУ, — Гетманцев

Денег, сэкономленных на телемарафоне, хватило бы на два часа ведения войны, считает глава финансового комитета Рады. С другой стороны, ВСУ могли бы получить от 30 тыс. дронов для ударов по врагу.

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Денег, которые выделяют на нужды всеукраинского телемарафона, слишком мало, чтобы существенно улучшить финансирование ВСУ. Поэтому перенаправлять средства потребностей нет. Люди, которые высказывают такие предложения, называются "мамкиными гениями из соцсетей". Ситуацию по финансированию телемарафона глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прокомментировал в Telegram-канале.

Гетманцев пояснил, что общество беспокоит, хватит ли у государства денег на дополнительные выплаты военным. В частности, речь идет о выплатах за погибшего или премиальных. По его словам, деньги будут идти из двух источников — за счет уплаты налогов и за счет внутреннего долга. Между тем перенаправить на ВСУ финансирование телемарафона — предложение, которое не имеет смысла. Чтобы это понять, нужно взглянуть на размерность величин.

"А как же перераспределение денег с марафонов, сокращение госаппарата и другие супер-идеи мамкиных "гениев" из соцсетей? Это откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение", — написал политик.

Глава финансового комитета напоминает, что один день войны обходится Украине в 5 млрд грн. После этого предлагает самостоятельно посчитать, получится ли что-то сэкономить.

"Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах".

Деньги для ВСУ — комментарий Гетманцева относительно телемарафона Фото: Скриншот

Деньги для ВСУ — детали

Отметим, как указано на портале электронных закупок Prozorro, на финансирование телемарафона в 2024 году украинцы потратят от полмиллиарда грн. То есть сэкономленных средств хватит на 1/10 суток войны. Эти деньги можно, например, потратить на закупку дронов, которые собственноручно производят украинцы — по 15 тыс. грн за единицу. За 0,5 млрд грн можно было бы купить около 33 тыс. самодельных БПЛА.

Тем временем на портале электронных петиций набрала достаточное количество голосов петиция, в которой украинцы предлагали перенаправить деньги телемарафона на нужды ВСУ. 14 апреля украинцы услышали ответ премьер-министра Дениса Шмыгаля: он заявил, что это "нецелесообразно".

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью западному СМИ рассказал о возможностях, которые у ВСУ по состоянию на сегодня. По словам главы государства, силы ПВО не защитили Трипольскую ТЭС, потому что в момент атаки ВС РФ у них закончились ракеты для ЗРК Patriot. Также политик объяснил, почему так важно, чтобы Конгресс США поддержал выделение помощи Украине.