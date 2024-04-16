Самолетов в 30 раз меньше, снарядов — в 10: США должны помочь ВСУ, чтобы не проиграть, — Зеленский

Статистика самолетов и снарядов показывает, что ВС РФ могут и в дальнейшем получать победы на линии фронта. При этом помощь США все еще под угрозой блокировки из-за нового предложения спикера Майка Джонсона.

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ВС РФ превосходят ВСУ в количестве самолетов и снарядов. Тем временем помощь, которую обещают в США, задерживается. В Конгрессе планируют разделить пакет помощи Украине и Израилю. Это означает, что украинцы могут вообще ничего не получить и тогда есть реальная угроза проигрыша в войне. О текущей ситуации с наличием оружия и перспективах президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству PBS NewHour.

Владимир Зеленский заявил, что есть угроза дальнейшего блокирования пакета военной помощи, который задержался в Конгрессе США. В частности, сенаторы могут согласиться с предложением спикера Майка Джонсона о разделении помощи Украине и Израилю. Это будет означать, что для американцев важна исключительно политика и им безразлична жизнь украинцев, которые могут проиграть войну.

"Если Конгресс США разделит помощь на израильскую и украинскую, то это чистая политика. Это означает, что им все равно, сколько людей погибает в Украине, им важно, какие у них рейтинги. Украина не имеет шансов победить в войне без помощи США", — заявил украинский президент.

Глава государства объяснил, какие российские силы противостоят Украине. По его словам, соотношение самолетов — 30 к одному в пользу РФ, артиллерийских снарядов — десять к одному. Кроме того, Иран ежемесячно поставляет Кремлю 300-350 дронов-камикадзе Shahed-136. При этом у Сил обороны есть план наступления, но для него нужна техника с Запада. Если же помощи не будет, то "нам будет очень тяжело".

"Никто не просит 500 или 300 самолетов. Кстати, именно 300 самолетов использует Россия для ударов по Украине. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при такой статистике они будут нас толкать назад", — сказал Зеленский.

США и Украина — детали

Отметим, Палата представителей США шестой месяц подряд не поддерживает выделение помощи Украине, вместе с тем блокируя средства для Израиля, Тайваня и решения проблем с миграцией. В феврале 2024 года в Сенате решили отделить помощь партнерам и союзникам от миграционных вопросов. Однако новая версия законопроекта месяц лежит в Палате представителей: спикер Джонсон просто не выносит его на голосование.

В ночь на 14 апреля Израиль отразил воздушную атаку Ирана, потратив на это 1 млрд долл. После этого вопрос выделения помощи стал насущным, — признали в США. Джонсон согласился, что нужно голосовать, но заявил, что все пункты по деньгам нужно рассматривать отдельно. При этом протрампистская республиканка Марджори Тейлор заявила, что группе сенаторов не нравится предложение спикера: теперь они хотят, чтобы Украина шла в одном пакете с вопросами мексиканской границы и мигрантов.

Напоминаем, во время разговора с журналистами Владимир Зеленский объяснил, почему силы ПВО сбили семь ракет из 11, которыми РФ била по Трипольской ТЭС.