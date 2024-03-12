Первый за несколько месяцев: США могут выделить пакет помощи для Украины на $400 млн, — СМИ

По данным двух анонимных чиновников, официальное объявление о новых поставках может состояться уже во вторник. Какое будет содержимое пакета — неизвестно.

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Соединенные Штаты Америки могут готовить первые за несколько месяцев пакет военной помощи для Украины. Об этом пишет Reuters 12 марта.

Два анонимных чиновника в общении с журналистами рассказали, что в ближайшее время Вашингтон может официально объявить о том, что выделяет для Киева дополнительную помощь в размере до 400 миллионов долларов.

"Это первый подобный шаг за последние месяцы, поскольку выделение дополнительных средств Киеву по-прежнему блокируется лидерами республиканцев в Конгрессе", — говорится в сообщении.

Официальный анонс может состояться уже совсем скоро. Чиновники, которые согласились поделиться информацией на условиях анонимности добавили, что объявят об этом позднее во вторник.

В Белом доме никак официально не комментировали слухи об этом на момент публикации материала. Также неизвестно, что именно будет включено в поставки.

Стоит отметить, что последний пакет помощи от Соединенных Штатов Америки для Украины был выделен еще в прошлом году — 27 декабря. Тогда на сумму 250 миллионов долларов Киев получил артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны и противотанковые средства. Все то, что необходимо было для удовлетворения потребностей в сфере обороны и безопасности в войне против России.

После этого из-за споров в Конгрессе выделение помощи было поставлено на паузу до принятия нового бюджета.

Напомним, по данным СМИ от 7 марта, администрация президента США Джо Байдена "взвешивает" возможность привлечь около 200 млн долларов из финансирования американской армии для оказания помощи Украине.

Позже у Джо Байдена высказались о выделении помощи Украине. Советник администрации Джон Кирби подчеркнул, что Белый дом ищет альтернативные пути поддержки Киева, однако ни один из них не будет столь эффективным, как одобрение Конгрессом США запроса на дополнительное финансирование.