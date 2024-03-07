США могут предоставить Украине сокращенный пакет помощи: эксперт объяснил согласится ли на это Трамп (видео)

Эксперт-международник Максим Несвитайлов не исключает, что впоследствии союзники могут найти другое дофинансирование, но для Украины более критичным становится затягивание голосования, которое предусматривает выделение 60 млрд долларов.

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В ситуации с блокированием помощи Украине со стороны США ничего не изменилось — Трамп, республиканцы и предстоящие выборы в США. Сейчас Дональд Трамп опережает Джо Байдена в праймериз на 10% и сейчас все в Конгрессе смотрят на результат социологов. Об этом в интервью Фокусу заявил эксперт-международник Максим Несвитайлов.

По мнению эксперта возникает большой вопрос изменит ли Трамп свою позицию, или позволить проголосовать за пакет помощи на фоне поддержки электората. Если звучат какие-то предложения об уменьшении пакета помощи до $40 миллиардов именно не военной макрофинансовой помощи, то это, конечно, серьезный удар по украинским планам.

"Без здорового функционирования экономики поддержка вооруженных сил становится сложнее, — акцентирует Несвитайлов, — Но хотя бы хотя бы $40 с чем-то миллиардов долларов однозначно лучше чем ничего".

Возможно впоследствии найдут еще какое-то дофинансирование, но для Украины более критично именно затягивание этого голосования, чем уменьшение суммы, которую Киев может потенциально получить. У демократов сейчас есть единственная возможность — попытаться давить шатдауном, поскольку если сейчас произойдет шатдаун, это все можно будет попытаться свалить на Трампа, отмечает эксперт.

"Сокращенный пакет помощи, если он действительно является реальным и его примут, демократы не будут воспринимать как свое поражение, — говорит эксперт, — Они осознают важность этого пакета, республиканцы однозначно подадут такой законопроект, как свою политическую победу".

Фокус ранее писал об изменении стратегии помощи США для Украины в 2024 году. Освобождение оккупированных РФ территорий на юге и востоке будет на втором плане, а на первый выдвигается поддержка ВСУ и экономики страны для отражения следующих наступлений.

Сенат США в конце декабря 2023 года не проголосовал за пакет помощи Украине размером 61 млрд долларов. Республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над границей США и Мексики.