США можуть надати України скорочений пакет допомоги: експерт пояснив чи погодиться на це Трамп (відео)

Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов не виключає, що згодом союзники можуть знайти інше дофінансування, але для України більш критичним стає затягування голосування, яке передбачає виділення 60 млрд доларів.

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В ситуації з блокуванням допомоги Україні з боку США нічого не змінилось — Трамп, республіканці та майбутні вибори в США. Зараз Дональд Трамп випереджає Джо Байдена у праймеріз на 10% і наразі всі в Конгресі дивляться на результат соціологів. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

На думку експерта постає велике питання чи змінить Трамп свою позицію, чи дозволити проголосувати за пакет допомоги на тлі підтримки електорату. Якщо лунають якісь пропозиції про зменшення пакета допомоги до $40 мільярдів саме не військової макрофінансової допомоги, то це, звісно, серйозний удар по українських планах.

"Без здорового функціонування економіки підтримка збройних сил стає складнішою, — акцентує Несвітайлов. — Але бодай хоча б $40 з чимось мільярдів доларів однозначно краще ніж нічого".

Можливо згодом знайдуть іще якесь дофінансування, але для України більш критично саме затягування цього голосування, ніж зменшення суми, яку Київ може потенційно отримати. У демократів зараз є єдина нагода — спробувати тиснути шатдауном, оскільки якщо наразі станеться шатдаун, це все можна буде спробувати звалити на Трампа, зазначає експерт.

"Скорочений пакет допомоги, якщо він дійсно є реальним і його приймуть, демократи не будуть сприймати як свою поразку, — каже експерт. — Вони усвідомлюють важливість цього пакету, республіканці однозначно подадуть такий законопроєкт, як свою політичну перемогу".

Фокус раніше писав про зміну стратегії допомоги США для України у 2024 році. Звільнення окупованих РФ територій на півдні та сході буде на другому плані, а на перший висувається підтримка ЗСУ та економіки країни для відбиття наступних наступів.

Сенат США наприкінці грудня 2023 року не проголосував за пакет допомоги Україні розміром 61 млрд доларів. Республіканці наполягали на більш жорстких заходах щодо контролю над кордоном США і Мексики.