Без звільнення територій: США змінили стратегію допомоги Україні

Близько трьох десятків країн укладуть угоди з Україною, у яких пропишуть свої конкретні зобовʼязання. Основні зусилля союзники планують направити на захист територій, а не контрнаступ.

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США змінюють стратегію допомоги Україні у 2024 році. Про це пише The Washington Post.

Якщо раніше союзники зосереджували увагу на звільненні окупованих РФ українських територій на півдні та сході, то тепер США планують більше підтримати Збройні Сили та економіку країни, аби відбити наступні наступи окупанта та не дати йому захопити більше земель.

Повідомляється, що "адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки Києва, попри труднощі з фінансуванням у Конгресі". За інформацією The Washington Post, "ці плани не передбачають значних придбань України" щодо спроб повернути контроль над втраченими територіями.

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До стратегії США залучаються близько тридцяти країн, які виступають союзниками України, щоб гарантувати довгострокову безпеку та економічну підтримку. Кожна з країн повинна підготувати документ, у якому викладе свої конкретні зобовʼязання. Зокрема, Велика Британія вже підписала 10-річну угоду щодо "морського забезпеченння, повітря, ППО, артилерії та броні". Це сталося під час візиту премʼєр-міністра Ріші Сунака до Києва 12 січня 2024 року.

Ймовірно, Франція стане наступною країною, яка підпише схожу угоду.

Зазначимо, що Сенат США наприкінці грудня 2023 року не проголосував за пакет допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів.

Нагадаємо, США розмістять ядерну зброю у Британії.

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