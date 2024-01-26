У США загострилася міграційна криза: що відбувається в Техасі та чому там Нацгвардія (відео)

Понад два тижні тому поліція штату Техас узяла під контроль кордон із Мексикою і перестала допускати до патрулювання федеральну прикордонну службу США. Після цього Байден зажадав зняти прикордонні загородження, а Верховний суд дозволив допустити підрозділи митної та прикордонної служби. Але губернатор штату відмовився виконувати вимоги, залучивши бійців Національної гвардії.

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У Сполучених Штатах зростає напруженість щодо питання незаконної міграції між владою штату Техас і федеральним урядом. Про це пише Newsweek.

У понеділок, 22 січня, Верховний суд ухвалив, що федеральні агенти можуть прибрати колючий дріт на кордоні з Мексикою, який встановила влада штату, зокрема й Техаська національна гвардія. Рішення суду не сподобалося місцевому губернатору Грегу Ебботту, який у середу, 24 січня, оприлюднив лист, закликавши "конституційну владу Техасу до оборони та самозахисту" проти того, що він назвав "вторгненням" мігрантів.

Федеральним агентам цього тижня Суд надав додаткові дозволи на те, щоб прибрати колючий дріт, оскільки за дотримання імміграційного законодавства відповідає федеральний уряд.

Вимога адміністрації Байдена

У листі, адресованому офіційним особам Техасу від 24 січня, вимагалося надати "повний доступ" до кордону до 26 січня. Представники Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) заявили, що підрозділи митної та прикордонної служби не змогли дістатися до критичної зони в районі міста Ігл-Пас.

У січні троє мігрантів, зокрема двоє дітей, потонули в річці Ріо-Гранде, у районі, до якого у федеральних агентів немає доступу.

Кордон США та Мексики

Грег Ебботт обіцяє ще більше колючого дроту

Грег Ебботт у відповідь пригрозив, що діятиме всупереч вимозі Байдена і Верховного суду та встановить ще більше загороджень із колючим дротом, щоб перешкодити мігрантам.

Він заявив, що йому ніщо не завадить віддати розпорядження Національній гвардії штату додати ще колючого дроту на кордоні. Еббот виклав план того, як збирається діяти в обхід рішення федерального уряду, а також звинуватив Білий дім. За його словами, виконавча гілка має забезпечувати дотримання законів, а вона їх порушує.

Зрештою нацгвардія — підрозділ збройних сил і підпорядковується президенту США як головнокомандувачу. Але зазвичай, за винятком випадків, коли президент бере на себе керівництво, нацгвардія виконує розпорядження губернатора штату.

Прикордонний район США та Мексики

Спільна заява 25 штатів

На підтримку Ебботта зі спільною заявою виступили 25 губернаторів-республіканців.

"Ми солідарні з нашим колегою Грегом Ебботтом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій, включно з парканами з колючого дроту, для забезпечення безпеки кордону", — ідеться в заяві.

Зазначається, що ці дії нібито викликані відмовою адміністрації Байдена забезпечувати дотримання імміграційних законів і масовими умовно-достроковими звільненнями мігрантів, які "в'їхали в нашу країну нелегально". Серед губернаторів, які підтримали Техас, опинилися Рон ДеСантіс із Флориди, Браян Кемп із Джорджії та Джефф Лендрі з Луїзіани.

Віцегубернатор Техасу Ден Патрік попередив, що найбільшою помилкою адміністрації Байдена буде протистояння правоохоронним органам на кордоні.

Попри те, що, згідно з постановою Верховного суду, загородження, встановлені Ебботтом на кордоні в рамках операції "Самотня зірка" (прізвисько Техасу), слід прибрати, поки що вони залишаються на місці. Адміністрація Байдена стверджує, що це перешкоджає доступу агентів прикордонної служби до ключових ділянок кордону.

Думка Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп втрутився в суперечку на тлі розбіжностей між федеральним урядом і губернатором штату Грегом Ебботтом.

У четвер, 26 січня, у своїй соціальній платформі Truth Social він написав, що "всі американці повинні підтримати розумні заходи влади Техасу щодо захисту безпеки й суверенітету Техасу та американського народу". Він також сказав, що іншим штатам слід направити свою охорону в Техас, щоб запобігти в'їзду нелегалів і вивести їх назад.

Трамп обіцяє в перший же день свого нового президентського терміну працювати разом із губернатором Ебботтом та іншими прикордонними штатами, щоб зупинити мігрантів, закрити кордон і "швидко почати найбільшу депортаційну операцію в історії".

За його словами, тим, кого впустив Байден, не варто почуватися комфортно, "тому що вони вирушать додому".

Експрезидент давно використовує питання про безпеку кордонів як спосіб залучити електорат. Так, під час своїх перших президентських перегонів він вимагав від Мексики оплатити будівництво прикордонної стіни.

"Непорушний союз" США: рішення суду 1869 року

Імміграційними питаннями, згідно з рішенням Верховного суду у справі "Аризона проти Сполучених Штатів", займається федеральний уряд, а не окремі штати.

Фатім Маруф, професор юриспруденції та керівник організації з прав мігрантів у Техаському університеті заявив, що рішення губернатора штату встановити більше загороджень, "схоже, суперечить меті розпорядження Верховного суду".

"Рішення спрямоване на те, щоб прикордонна служба могла отримати доступ до берега річки та врятувати мігрантів. Були повідомлення про те, що люди потрапляли в колючий дріт і тонули", — пояснив він.

Розбіжності щодо питання кордону між Байденом і Ебботтом виникали неодноразово. В історії Сполучених Штатів уже були схожі судові справи. Зокрема, 1869 року Верховний суд у справі "Техас проти Вайта" ухвалив, що всім окремим штатам, включно з Техасом, заборонено виходити зі складу США. У рішенні зазначалося, що Сполучені Штати — це "непорушний союз", з якого не може вийти жоден штат.

У російських соціальних мережах закликали Техас проголосити незалежність від США. Одні вимагали свободу Техасу, інші радили триматися й обіцяли, що "наші прийдуть скоро". Треті жартували, що Путін "підписав рішення про визнання незалежності Техаської народної республіки".

Нагадаємо, що Білий дім продовжить переговори щодо угоди для України. Адміністрація президента обговорює питання прикордонної безпеки, про це йдеться в публікації Politico від 26 січня.

Також повідомлялося, що Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував заяву Трампа, який обіцяв врегулювати війну в Україні.