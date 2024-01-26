Незважаючи на втручання Трампа: Білий дім продовжить переговори щодо угоди для України

За словами заступниці прессекретарки Білого дому Олівії Далтон, немає жодних підстав вважати, що політика стане перешкодою для угоди щодо кордону. Вирішення проблеми може розблокувати фінансування для України.

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Білий дім має намір зберегти курс на переговори про ситуацію на кордоні. Це відбуватиметься попри втручання з боку колишнього президента США Дональда Трампа, пише Politico.

Зазначається, що адміністрація президента продовжує брати участь у переговорах і закликає представників республіканської партії зробити те саме. При цьому звинувачення в бік Дональда Трампа в тому, що він може намагатися зірвати угоду, не прозвучали.

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"Це президент (Джо Байден. — Ред.), який знає, що нам потрібні дії, і сумлінно працює над тим, щоб це сталося. І ми не бачимо жодних причин для того, щоб політика стала на заваді", — заявила заступниця прессекретарки Білого дому Олівія Далтон.

Окремо зазначається, що учасники перемовин у Конгресі намагалися врятувати їх, адже лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнел напередодні заявив, що схиляється перед бажанням Дональда Трампа зірвати угоду щодо американського кордону.

Через добу він додав, що все ж таки підтримує продовження фінансування безпеки кордону, яке безпосередньо пов'язане з виділенням коштів для України. Водночас ані він, ані інші республіканці не спростували чутки про те, що угода може бути під загрозою.

Річ у тім, йдеться в матеріалі, що Дональд Трамп у четвер опублікував заяву, в якій сказав, що не можна укладати угоду, якщо вона не буде ідеальною, а зусилля Сенату він вважає безглуздими.

Представники демократів звинуватили його в тому, що він намагається заморозити кризу і тим самим отримати політичну вигоду на майбутніх виборах.

У Білому домі нічого не говорять з приводу заяв колишнього президента, адже розуміють, що будь-яка політична реакція може бути використана проти них самих і тим самим знищити можливість укладення угоди, адже надії на позитивний результат все ще залишаються.

"Ми вважаємо, що на кордоні потрібно діяти. Що нам потрібно об'єднати зусилля для досягнення компромісу на основі здорового глузду щодо прикордонних заходів, прикордонної політики і прикордонних ресурсів. І ми все ще сподіваємося, що це може статися", — додала Олівія Далтон.

Один з анонімних співрозмовників видання заявив, що схвалена Сенатом угода може не пройти в Палаті представників, у чому в результаті можуть звинуватити республіканців, адже в такий спосіб вони затягнуть процес.

"Вони хочуть отримати угоду від Сенату, хоча знають, що вона мертва, щоб мати можливість вступити в суперечку з республіканцями в Палаті представників", — підсумувало одне з джерел.

Нагадаємо, 20 січня спікер Конгресу Майк Джонсон заявляв, що США не постачали Україні зброю, яку та запитувала для війни проти РФ. За його словами, Білий дім має виконати попередні зобов'язання, перш ніж просити про нові мільярди для допомоги ЗСУ. Республіканці чекають відповіді від адміністрації президента.