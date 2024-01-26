В США обострился миграционный кризис: что происходит в Техасе и почему там Нацгвардия (видео)

Больше двух недель тому назад полиция штата Техас взяла под контроль границу с Мексикой и перестала допускать к патрулированию федеральную погранслужбу США. После этого Байден потребовал снять пограничные заграждения, а Верховный суд разрешил допустить подразделения таможенной и пограничной службы. Но губернатор штата отказался выполнять требования, задействовав бойцов Национальной гвардии.

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В Соединенных Штатах растет напряженность по вопросу незаконной миграции между властями штата Техас и федеральным правительством. Об этом пишет Newsweek.

В понедельник, 22 января, Верховный суд постановил, что федеральные агенты могут убрать колючую проволоку на границе с Мексикой, которую установили власти штата, в том числе и Техасская национальная гвардия. Решение суда не понравилось местному губернатору Грегу Эбботт, который в среду, 24 января, обнародовал письмо, призвав "конституционные власти Техаса к обороне и самозащите" против того, что он назвал "вторжением" мигрантов.

Федеральным агентам на этой неделе Суд предоставил дополнительные разрешения на то, чтобы убрать колючую проволоку, поскольку соблюдение иммиграционного законодательства находится в ведении федерального правительства.

Требование администрации Байдена

В письме, адресованном официальным лицам Техаса от 24 января, требовалось предоставить "полный доступ" к границе до 26 января. Представители Министерства внутренней безопасности (DHS) заявили, что подразделения таможенной и пограничной службы не смогли добраться к критической зоне в районе города Игл-Пасс.

В январе трое мигрантов, в том числе двое детей, утонули в реке Рио-Гранде, в районе, к которому у федеральных агентов нет доступа.

Граница США и Мексики

Грэг Эбботт обещает еще больше колючей проволоки

Грэг Эбботт в ответ пригрозил, что будет действовать вопреки требованию Байдена и Верховного суда и установит еще больше заграждений с колючей проволокой, чтобы помешать мигрантам.

Он заявил, что ему ничто не помешает отдать распоряжение Национальной гвардии штата добавить еще колючей проволоки на границе. В своем заявлении Эббот изложил план того, как собирается действовать в обход решения федерального правительства, а также обвинил Белый дом. По его словам, исполнительная ветвь должна обеспечивать соблюдение законов, а она их нарушает.

В конечном счете нацгвардия — подразделение вооруженных сил и подчиняется президенту США как главнокомандующему. Но обычно, за исключением случаев, когда президент берет на себя руководство, нацгвардия выполняет распоряжения губернатора штата.

Приграничный район США и Мексики

Совместное заявление 25 штатов

В поддержку Эбботта с совместным заявлением выступили 25 губернаторов-республиканцев.

"Мы солидарны с нашим коллегой Грегом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы", — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти действия якобы вызваны отказом администрации Байдена обеспечивать соблюдение иммиграционных законов и массовыми условно-досрочными освобождениями мигрантов, которые "въехали в нашу страну нелегально". В числе губернаторов, поддержавших Техас, оказались Рон ДеСантис из Флориды, Брайан Кемп из Джорджии и Джефф Лэндри из Луизианы.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил, что самой большой ошибкой администрации Байдена будет противостояние правоохранительным органам на границе.

Несмотря на то, что, согласно постановлению Верховного суда, заграждения, установленные Эбботтом на границе в рамках операции "Одинокая звезда" (прозвище Техаса), следует убрать, пока они остаются на месте. Администрация Байдена утверждает, что это препятствует доступу агентов пограничной службы к ключевым участкам границы.

Мнение Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп вмешался в спор на фоне разногласий между федеральным правительством и губернатором штата Грегом Эбботтом.

В четверг, 26 января, в своей социальной платформе Truth Social он написал, что "все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности и суверенитета Техаса и американского народа". Он также сказал, что другим штатам следует направить свою охрану в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно.

Трамп обещает в первый же день своего нового президентского срока работать вместе с губернатором Эбботтом и другими приграничными штатами, чтобы остановить приток мигрантов, закрыть границу и "быстро начать крупнейшую депортационную операцию в истории".

По его словам, тем, кого впустил Байден, не стоит чувствовать себя комфортно, "потому что они отправятся домой".

Экс-президент давно использует вопрос о безопасности границ как способ привлечь электорат. Так, в ходе своей первой президентской гонки он требовал от Мексики оплатить строительство пограничной стены.

"Нерушимый союз" США: решение суда 1869 года

Иммиграционными вопросами, согласно решению Верховного суда в деле "Аризона против Соединенных Штатов", занимается федеральное правительство, а не отдельные штаты.

Фатим Маруф, профессор юриспруденции и руководитель организации по правам мигрантов в Техасском университете заявил, что решение губернатора штата установить больше заграждений "похоже противоречит цели распоряжения Верховного суда".

"Решение направлено на то, чтобы пограничная служба могла получить доступ к берегу реки и спасти мигрантов. Были сообщения о том, что люди попадали в колючую проволоку и тонули", — объяснил он.

Разногласия по вопросу границы между Байденом и Эбботтом возникали неоднократно. В истории Соединенных Штатов уже были похожие судебные дела. В частности, в 1869 году Верховный суд по делу "Техас против Уайта" постановил, что всем отдельным штатам, включая Техас, запрещено выходить из состава США. В решении отмечалось, что Соединенные Штаты — это "нерушимый союз", из которого не может выйти ни один штат.

В российских социальных сетях призвали Техас провозгласить независимость от США. Одни требовали свободу Техасу, другие советовали держаться и обещали, что "наши придут скоро". Третьи шутили, что Путин "подписал решение о признании независимости Техасской народной республики".

Напомним, что Белый дом продолжит переговоры по соглашению для Украины. Администрация президента обсуждает вопрос пограничной безопасности, об этом говорится в публикации Politico от 26 января.

Также сообщалось, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал заявление Трампа, обещавшего урегулировать войну в Украине.