Без освобождения территорий: США изменили стратегию помощи Украине

Около трех десятков стран заключат соглашения с Украиной, в которых пропишут свои конкретные обязательства. Основные усилия союзники планируют направить на защиту территорий, а не контрнаступление.

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США меняют стратегию помощи Украине в 2024 году. Об этом пишет The Washington Post.

Если раньше союзники сосредотачивали внимание на освобождении оккупированных РФ украинских территорий на юге и востоке, то теперь США планируют больше поддержать Вооруженные Силы и экономику страны, чтобы отразить следующие наступления оккупанта и не дать ему захватить больше земель.

Сообщается, что "администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе". По информации The Washington Post, "эти планы не предусматривают значительных приобретений Украины" относительно попыток вернуть контроль над утраченными территориями.

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К стратегии США привлекаются около тридцати стран, которые выступают союзниками Украины, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность и экономическую поддержку. Каждая из стран должна подготовить документ, в котором изложит свои конкретные обязательства. В частности, Великобритания уже подписала 10-летнее соглашение по "морскому обеспечению, воздуху, ПВО, артиллерии и броне". Это произошло во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев 12 января 2024 года.

Вероятно, Франция станет следующей страной, которая подпишет похожее соглашение.

Отметим, что Сенат США в конце декабря 2023 года не проголосовал за пакет помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Напомним, США разместят ядерное оружие в Британии.

Также Фокус писал о миграционном кризисе в США.