Возьмут у армии: в США могут выделить 200 млн долларов на поддержку Украины, — СМИ

По словам журналистов, деньги могут быть использованы для оплаты критически важного для Украины оружия, боеприпасов и другого оборудования.

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Администрация президента США Джо Байдена "взвешивает" возможность привлечь около 200 млн долларов из финансирования американской армии для оказания помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, деньги могут быть использованы для оплаты критически важного для Украины оружия, боеприпасов и другого оборудования. Так, ВСУ уже сталкиваются с нехваткой артиллерии, а российские оккупанты смогли добиться определенных территориальных успехов.

Издание пишет, что дебаты по поводу использования резервов Пентагона говорят о том, что белый дом ищет возможности помочь Украине, так как законопроект о выделении 60 млрд долларов еще не приняли в Конгрессе.

Правда, как сказал журналистам один из источников, окончательное решение по поводу 200 млн еще не принято.

В материале говорится, что Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей принять дополнительный законопроект по национальной безопасности, и его помощники по-прежнему полагают, что, если спикер Майк Джонсон санкционирует голосование, он будет принят подавляющим большинством голосов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить войну в Украине. По данным журналистов, премьер Венгрии пытается ослабить дипломатическую изоляцию Будапешта путем сближения с кандидатом в президенты США.

Также сообщалось, что администрация Байдена разочарована нежеланием Европы конфисковать активы РФ из-за страхов. Решительность Вашингтона, как говорится в материале Politico, вызвала беспокойство у европейских правительств, которые опасаются, что такой шаг напугает инвесторов в евро, а Москва может отомстить, атакуя европейские активы в России и начав кибератаки против западных стран.