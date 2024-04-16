Літаків у 30 разів менше, снарядів — у 10: США мають допомогти ЗСУ, щоб не програти, — Зеленський

Статистика літаків та снарядів показує, що ЗС РФ можуть і надалі отримувати перемоги на лінії фронту. При цьому допомога США все ще під загрозою блокування через нову пропозицію спікера Майка Джонсона.

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ЗС РФ переважають ЗСУ у кількості літаків та снарядів. Тим часом допомога, яку обіцяють у США, затримується. У Конгресі планують розділити пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Це означає, що українці можуть взагалі нічого не отримати і тоді є реальна загроза програшу у війні. Про поточну ситуацію з наявністю зброї та перспективи президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю агентству PBS NewHour.

Володимир Зеленський заявив, що є загроза подальшого блокування пакета військової допомоги, який затримався у Конгресі США. Зокрема, сенатори можуть погодитись з пропозицією спікера Майка Джонсона про розділення допомоги Україні та Ізраїлю. Це означатиме, що для американців важлива виключно політика і їм байдуже до життя українців, які можуть програти війну.

"Якщо Конгрес США розділить допомогу на ізраїльську та українську, то це чиста політика. Це означає, що їм все одно, скільки людей гине в Україні, їм важливо, які у них рейтинги. Україна не має шансів перемогти у війні без допомоги США", — заявив український президент.

Очільник держави пояснив, які російські сили протистоять Україні. З його слів, співвідношення літаків — 30 до одного на користь РФ, артилерійських снарядів — десять до одного. Крім того, Іран щомісяця поставляє Кремлю 300-350 дронів-камікадзе Shahed-136. При цьому у Сил оборони є план наступу, але для нього потрібна техніка з Заходу. Якщо ж допомоги не буде, то "нам буде дуже тяжко".

"Ніхто не просить 500 або 300 літаків. До речі, саме 300 літаків використовує Росія для ударів по Україні. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому разі за такої статистики вони нас штовхатимуть назад", — сказав Зеленський.

США та Україна — деталі

Зазначимо, Палата представників США шостий місяць поспіль не підтримує виділення допомоги Україні, разом з тим блокуючи кошти для Ізраїлю, Тайваню та розв'язання проблем з міграцією. У лютому 2024 року у Сенаті вирішили відділити допомогу партнерам та союзникам від міграційних питань. Однак нова версія законопроєкту місяць лежить у Палаті представників: спікер Джонсон просто не виносить його на голосування.

В ніч на 14 квітня Ізраїль відбив повітряну атаку Ірану, витративши на це 1 млрд дол. Після цього питання виділення допомоги стало нагальним, — визнали в США. Джонсон погодився, що потрібно голосувати, але заявив, що усі пункти щодо грошей потрібно розглядати окремо. При цьому протрампістська республіканка Марджорі Тейлор заявила, що групі сенаторів не подобається пропозиція спікера: тепер вони хочуть, щоб Україна йшла в одному пакеті з питаннями мексиканського кордону та мігрантів.

Нагадуємо, під час розмови з журналістами Володимир Зеленський пояснив, чому сили ППО збили сім ракет з 11, якими РФ била по Трипільській ТЕС.