Пільгові тарифи на електрику для побутових споживачів подовжать: у Кабміні озвучили термін
Прем'єр Денис Шмигаль закликав усіх українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит, попри ремонтні роботи 24/7.
Кабінет Міністрів України в п’ятницю, 26 квітня, подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.
Як зазначається в повідомленні очільника Кабміну, наразі пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів становлять 2,64 гривні за 1 кіловат. Дія такого тарифу має закінчуватися 30 квітня, але уряд подовжив його до 31 травня.
Водночас прем'єр закликав усіх українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит, попри ремонтні роботи 24/7.
"Ми встановлюємо міні-ТЕЦ у різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо", — підкреслив прем'єр.
Також державний "Нафтогаз" подовжив пільгові тарифи на газ для населення — вони так само дорівнюватимуть 7,96 гривні за 1 кубічний метр.
Ключові питання засідання уряду 26 квітня
- Цей день 38 років тому позначено наймасштабнішою катастрофою на атомній електростанції. Тому надто важливо сьогодні, аби Запорізька АЕС повернулася під контроль українських фахівців, щоб світ не побачив нової ядерної трагедії.
- У межах нового інструменту Ukraine Facility Україна отримала 1,5 мільярда євро допомоги від Євросоюзу, а від США в межах пакета допомоги мають надійти майже 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Загалом від початку року Україна має зовнішнє фінансування обсягом майже 12 мільярдів доларів.
- Удвічі збільшено розмір мікрогрантів для Харкова та Харківської області, тобто мешканці регіону можуть розпочинати власний бізнес, маючи 500 тисяч гривень на одну людину.
- Внесено зміни до статуту Експортно-кредитного агентства України, що дасть змогу страхувати воєнні ризики як для іноземних інвестицій, так і вкладень українських компаній.
- У першому кварталі цьогоріч із державного бюджету на соціальні виплати спрямовано 113 мільярдів гривень. Тож за рік середня пенсія зросла на 10,6%.
Фокус писав 26 квітня, що деякі американські законодавці вважають: виділення додаткових грошей просто неможливе, хоча є ще один варіант — оформити допомогу в кредит.
Нагадаємо, прессекретар Пентагону Патрік Райдер 25 квітня заявив, що в пакеті допомоги Україні від США міститься різне обладнання та засоби, передусім боєприпаси, які зараз є основною потребою ЗСУ на фронті.