Пільгові тарифи на електрику для побутових споживачів подовжать: у Кабміні озвучили термін

Прем'єр Денис Шмигаль закликав усіх українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит, попри ремонтні роботи 24/7.

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Кабінет Міністрів України в п’ятницю, 26 квітня, подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Як зазначається в повідомленні очільника Кабміну, наразі пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів становлять 2,64 гривні за 1 кіловат. Дія такого тарифу має закінчуватися 30 квітня, але уряд подовжив його до 31 травня.

Водночас прем'єр закликав усіх українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит, попри ремонтні роботи 24/7.

"Ми встановлюємо міні-ТЕЦ у різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо", — підкреслив прем'єр.

Також державний "Нафтогаз" подовжив пільгові тарифи на газ для населення — вони так само дорівнюватимуть 7,96 гривні за 1 кубічний метр.

Ключові питання засідання уряду 26 квітня

Цей день 38 років тому позначено наймасштабнішою катастрофою на атомній електростанції. Тому надто важливо сьогодні, аби Запорізька АЕС повернулася під контроль українських фахівців, щоб світ не побачив нової ядерної трагедії.

У межах нового інструменту Ukraine Facility Україна отримала 1,5 мільярда євро допомоги від Євросоюзу, а від США в межах пакета допомоги мають надійти майже 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Загалом від початку року Україна має зовнішнє фінансування обсягом майже 12 мільярдів доларів.

Удвічі збільшено розмір мікрогрантів для Харкова та Харківської області, тобто мешканці регіону можуть розпочинати власний бізнес, маючи 500 тисяч гривень на одну людину.

Внесено зміни до статуту Експортно-кредитного агентства України, що дасть змогу страхувати воєнні ризики як для іноземних інвестицій, так і вкладень українських компаній.

У першому кварталі цьогоріч із державного бюджету на соціальні виплати спрямовано 113 мільярдів гривень. Тож за рік середня пенсія зросла на 10,6%.

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Фокус писав 26 квітня, що деякі американські законодавці вважають: виділення додаткових грошей просто неможливе, хоча є ще один варіант — оформити допомогу в кредит.

Нагадаємо, прессекретар Пентагону Патрік Райдер 25 квітня заявив, що в пакеті допомоги Україні від США міститься різне обладнання та засоби, передусім боєприпаси, які зараз є основною потребою ЗСУ на фронті.