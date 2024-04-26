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Пільгові тарифи на електрику для побутових споживачів подовжать: у Кабміні озвучили термін

пільгова ціна на електрику, подовження пільгових тарифів, засідання уряду, Денис Шмигаль, ціна на газ
Фото: Урядовий портал | Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль закликав усіх українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит, попри ремонтні роботи 24/7.

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Кабінет Міністрів України в п’ятницю, 26 квітня, подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Як зазначається в повідомленні очільника Кабміну, наразі пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів становлять 2,64 гривні за 1 кіловат. Дія такого тарифу має закінчуватися 30 квітня, але уряд подовжив його до 31 травня.

Водночас прем'єр закликав усіх українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит, попри ремонтні роботи 24/7.

"Ми встановлюємо міні-ТЕЦ у різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо", — підкреслив прем'єр.

Також державний "Нафтогаз" подовжив пільгові тарифи на газ для населення — вони так само дорівнюватимуть 7,96 гривні за 1 кубічний метр.

Ключові питання засідання уряду 26 квітня

  • Цей день 38 років тому позначено наймасштабнішою катастрофою на атомній електростанції. Тому надто важливо сьогодні, аби Запорізька АЕС повернулася під контроль українських фахівців, щоб світ не побачив нової ядерної трагедії.
  • У межах нового інструменту Ukraine Facility Україна отримала 1,5 мільярда євро допомоги від Євросоюзу, а від США в межах пакета допомоги мають надійти майже 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Загалом від початку року Україна має зовнішнє фінансування обсягом майже 12 мільярдів доларів.
  • Удвічі збільшено розмір мікрогрантів для Харкова та Харківської області, тобто мешканці регіону можуть розпочинати власний бізнес, маючи 500 тисяч гривень на одну людину.
  • Внесено зміни до статуту Експортно-кредитного агентства України, що дасть змогу страхувати воєнні ризики як для іноземних інвестицій, так і вкладень українських компаній.
  • У першому кварталі цьогоріч із державного бюджету на соціальні виплати спрямовано 113 мільярдів гривень. Тож за рік середня пенсія зросла на 10,6%.
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Фокус писав 26 квітня, що деякі американські законодавці вважають: виділення додаткових грошей просто неможливе, хоча є ще один варіант — оформити допомогу в кредит.

Нагадаємо, прессекретар Пентагону Патрік Райдер 25 квітня заявив, що в пакеті допомоги Україні від США міститься різне обладнання та засоби, передусім боєприпаси, які зараз є основною потребою ЗСУ на фронті.