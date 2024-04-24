Байден сказав, коли підпише: в Україні відреагували на рішення виділити $61 млрд допомоги

За словами Джо Байдена, він підпише законопроєкт 24 квітня, щойно він потрапить до нього на стіл.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Конгресу США за ухвалення рішення виділити Україні 61 млрд доларів військової допомоги. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному Telegram-каналі глави держави.

За словами Зеленського, минуле голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

"Спасибі лідеру більшості Чаку Шумеру і лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство в просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього", — написав Зеленський.

Президент також подякував усім американцям, які продовжують підтримувати Україну. На думку Зеленського, значення цього законопроєкту виходить за рамки політики.

"Я також ціную підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги", — написав Зеленський.

За його словами, далекобійні ракети, артилерія та системи ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру в Україні.

Реакція прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Глава уряду України Денис Шмигаль заявив, що, схваливши виділення 61 млрд доларів для України, Сенат США показав, що пакет допомоги підтримали обидві палати Конгресу.

"Під час нашого спілкування з сенаторами у США минулого тижня, зокрема з лідером демократичної більшості Чаком Шумером, отримав запевнення, що підтримка України безперечна, а закон буде ухвалено якнайшвидше", — написав він.

Реакція Джо Байдена

Президент США Джо Байден зазначив, що підпише законопроєкт 24 квітня, щойно він потрапить до нього на стіл. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Білого дому.

"Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він завтра дійде до мого столу, щоб ми могли почати відправлення зброї та техніки в Україну цього тижня", — заявив Байден.

За його словами, допомога потрібна Україні, яка протистоїть російській агресії, а також іншим партнерам Сполучених Штатів, зокрема й Ізраїлю.

"Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на поклик історії в цей критичний переломний момент. Конгрес ухвалив мій закон, покликаний зміцнити нашу національну безпеку і послати світу сигнал про силу американського лідерства", — заявив американський лідер.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня за київським часом Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні в розмірі $61 млрд. Тепер законопроєкт має підписати президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Також зазначимо, що 17 квітня в Палаті представників проголосували за чотири законопроєкти, два з яких стосувалися виділення пакетів допомоги Україні, решта допомагали Ізраїлю, Тайваню і вирішували інші питання, важливі для американців.