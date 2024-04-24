Байден сказал, когда подпишет: в Украине отреагировали на решение выделить $61 млрд помощи

По словам Джо Байдена, он подпишет законопроект 24 апреля, как только он попадет к нему на стол.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат Конгресса США за принятие решения выделить Украине 61 млрд долларов военной помощи. Соответствующее сообщение появилось на официальном Telegram-канале главы государства.

По словам Зеленского, прошедшее голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

"Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих проголосовавших за него партий", — написал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину. По мнению Зеленского, значение этого законопроекта выходит за рамки политики.

"Я также ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи", — написал Зеленский.

По его словам, дальнобойные ракеты, артиллерия и системы ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира в Украине.

Реакция премьер-министра Дениса Шмыгаля

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что, одобрив выделение 61 млрд долларов для Украины, Сенат США показал, что пакет помощи поддержали обе палаты Конгресса.

"Во время нашего общения с сенаторами в США на прошлой неделе, в частности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, получил заверение, что поддержка Украины бесспорна, а закон будет принят как можно быстрее", — написал он.

Реакция Джо Байдена

Президент США Джо Байден отметил, что подпишет законопроект 24 апреля, как только он попадет к нему на стол. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он завтра дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе", — заявил Байден.

По его словам, помощь нужна Украине, которая противостоит российской агрессии, а также другим партнерам Соединенных Штатов, в том числе и Израилю.

"Сегодня вечером двухпартийное большинство в Сенате присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на зов истории в этот критический переломный момент. Конгресс принял мой закон, призванный укрепить нашу национальную безопасность и послать миру сигнал о силе американского лидерства", — заявил американский лидер.

Напомним, в ночь на 24 апреля по киевскому времени Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине в $61 млрд. Теперь законопроект должен подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Также отметим, что 17 апреля в Палате представителей проголосовали за четыре законопроекта, два из которых касались выделения пакетов помощи Украине, остальные помогали Израилю, Тайваню и решали другие вопросы, важные для американцев.