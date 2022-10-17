Потолок и совместные закупки: в ЕС придумали, как ограничить цены на газ из РФ

В проекте отмечается, что эти меры не должны повлиять на надежность поставок, привести к увеличению потребления газа или повлиять на упорядоченное функционирование энергетических рынков.

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Еврокомиссия (ЕК) разработала план по ограничению цен на газ. Он предусматривает механизм "динамического" потолка цен на газ в ЕС и обязательные ограничения на колебания цен в течение одного дня, сообщает Reuters.

Планируется, что этот план лидеры Евросоюза будут обсуждать 18 октября. Если предложенные наработки будут согласованы всеми странами ЕС, то ограничения будут введены на три месяца. Европейскому агентству по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) будет поручено установить до 23 марта контрольную цену на сжиженный природный газ, покупаемый Европой.

Как сообщает Reuters, в проекте предложения также говорится, что торговые площадки ЕС должны до 31 января 2023 года установить границу, в рамках которой энергетические деривативы с ближайшим месяцем поставки смогут двигаться вверх или вниз в течение одного дня.

Согласно предложению, потенциальное вмешательство в цену сможет осуществлять газовый хаб TTF в Нидерландах, на котором в Европе для заключаются контракты по поставкам голубого топлива. Другие центры торговли газом ЕС будут привязаны к скорректированной спотовой цене TTF через динамический ценовой коридор.

В проекте отмечается, что эти меры не должны повлиять на надежность поставок, привести к увеличению потребления газа или повлиять на упорядоченное функционирование энергетических рынков.

Предложение Еврокомиссии также включает в себя идею совместных закупок газа, механизм солидарности, позволяющий избежать резких перепадов в поставках по всему блоку, и стремление снизить спрос на газ.

Напомним, ранее британская газета Financial Times писала, что Еврокомиссия разработала 2 варианта ограничения цены на российский газ. В первом варианте предлагается ограничивать цену всем европейским странам. Еврочиновники хотят создать компанию для закупки газа в РФ. В этом случае есть риски, ведь монополист "Газпром" посчитает такую ситуацию форс-мажором и прекратит действующие газовые соглашения.

Но есть и второй вариант, по которому Евросоюз разделят на красные и зеленые зоны исходя из текущих запасов газа и перебоев с поставками голубого топлива. Стране из красной зоны разрешат покупать газ в России по любой цене, а зеленым суммы ограничат.

Тем временем потребление российского газа в Европе по итогам сентября снизилось с более 40% до 8% и продолжает снижаться. А стоимость природного газа в Европе, как свидетельствуют данные газового хаба TTF в Нидерландах, опустилась ниже 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. куб.м (или 133,2 доллара за мегаватт/час).

Также напомним, что в РФ уже начали пугать жителей Европы долгой тяжелой зимой. Рос СМИ подготовили видео с замерзающими европейскими городами.