"Психологічний терор": РФ має широкий план щодо вбивства мирного населення України, — ISW

Американські аналітики також розповіли, чому могла статися перестрілка між мобілізованими на полігоні у Білгороді.

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Російська атака дронами-камікадзе 17 жовтня говорить про те, що РФ має ширший план, який не пов'язаний із відчутними ефектами на полі бою. Так, Москва розраховує на психологічний терор мирного населення України, про що повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни ( ISW ).

У новому звіті сказано, що удари іранських дронів-камікадзе можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багатьох людей.

"Цей аналіз показує, що російські сили продовжують використовувати безпілотники Shahed-136 для створення психологічних ефектів, пов'язаних з націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створювати асиметричні оперативні ефекти, завдаючи концентрованих ударів по законних військових та прифронтових цілях", — сказано у звіті.

Також у звіті нагадали, що Росія продовжує закупівлю зброї в Ірану. Так, посилаючись на американських журналістів, аналітики заявили, що Іран, ймовірно, поставить РФ балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Передбачається, що Росія майже вичерпала більшу частину свого внутрішнього запасу оперативно-тактичної зброї.

Крім того, аналітики написали, що перестрілка між мобілізованими військовослужбовцями на полігоні в Білгородській області, ймовірно, є наслідком того, що Кремль постійно покладає на етнічні меншини тягар мобілізації в Росії.

Раніше Фокус писав, що Росія та Іран об'єдналися для протистояння із Заходом. Іран пише, що Іран позиціонує себе як захисник аутсайдерів на міжнародній арені. Росії він допомагає, оскільки Україна набагато популярніша за неї.

Ще нагадаємо, що США та Великобританія сильніше вдарять по Росії санкціями. У США повідомили, що атаки Москви на українські міста демонструють жорстокість президента Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що в РФ хочуть законно мобілізувати засуджених за тяжкі злочини. За словами правозахисників, російські військкомати активно порушують законодавство. Вони пропонують підписувати контракти та мобілізувати людей із непогашеними судимостями.