Ердогану стало зле на передвиборчому інтерв'ю в прямому ефірі (фото)

Виступ турецького лідера на телебаченні розпочався з півторагодинним запізненням і перервався через 10 хвилин. Камери не показували президента до інциденту.

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Президент Туреччини, 69-річний Реджеп Тайїп Ердоган 25 квітня дав інтерв'ю каналам Ulke TV та Kanal 7 напередодні парламентських та президентських виборів 14 травня. Несподівано йому стало зле, повідомив турецький мовник TRT World.

Через щільний графік виступ Ердогана на телебаченні почався із запізненням більш ніж на 90 хвилин і перервався посеред питання через 10 хвилин після початку шоу.

На камеру потрапило питання репортера, у цей момент трансляція обривається. Приблизно через 10 хвилин трансляція відновилася, Ердоган вибачився та пояснив свій стан шлунковим грипом.

Камери не показували Ердогана за кілька хвилин до переривання ефіру та фокусувалися на інтерв'юєрі. Але мікрофони вловили голос у кімнаті, яка говорила: "О ні, про ні", пише агентство Bloomberg.

Журналісти задали турецькому лідеру по одному питанню та завершили ефір

"Вчора і сьогодні ми багато і важко працювали. Тому в мене шлунковий грип. Ми подумали, що якщо скасуємо програму, нас невірно зрозуміють. Прошу вибачення у всіх наших громадян, які зараз знаходяться біля екрану", — сказав Ердоган.

Журналісти задали турецькому лідеру по одному питанню та завершили ефір. Представник Ердогана Ібрагім Калин зазначив у Twitter, що зі здоров'ям глави держави все гаразд.

Вибори в Туреччині: соцопитування говорять про перемогу Ердогана

За даними провладної газети Daily Sabah, попередні соцопитування компанії Areda показують перемогу Ердогана на президентських виборах над головним конкурентом Кемалем Киличдароглу.

"Ердоган чекає найважче випробування, за більш ніж два десятиліття він приводив свою Партію справедливості та розвитку (ПСР) до перемоги на виборах. Цього разу опозиція згуртувалася під головуванням Киличдароглу, голови Народно-республіканської партії", — зазначило видання.

За даними Areda, Ердоган може отримати 51,4% голосів, а Киличдароглу — 41,8%.

Інше опитування, проведене дослідницькою компанією Sonar, показує, що Ердоган набере 52,1% голосів, а Киличдароглу — лише 47,9% голосів у можливому другому турі.

Агентство ORC Araştirma дає перемогу Киличдароглу – 49,3% голосів, а Ердогану – 42,4%.

ORC Araştirma дає перемогу Киличдароглу

На парламентських виборах братимуть участь 24 політичні партії та 151 незалежний кандидат у депутати, пише Anadolu.

Нагадаємо, що 5 квітня в Туреччині виступили за якнайшвидше закінчення повномасштабної війни Росії з Україною. Анкара стурбована чутками про підготовку обох сторін до серйозного наступу, заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Ердоган на початку квітня засудив зустріч посла США у Туреччині Джеффа Флейка з лідером опозиції Киличдароглу. Туреччина на майбутніх виборах має надати США урок, сказав президент