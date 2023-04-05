Бажають мирних переговорів: у Туреччині стурбовані підготовкою РФ та України до наступу

За словами глави турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу, країна продовжує виступати за дипломатичне врегулювання конфлікту, а бої, що готуються, викликають побоювання.

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Туреччина прагне якнайшвидше припинити війну між Росією та Україною, тому намагається повернути учасників конфлікту до переговорного процесу. Про це на пресконференції заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Anadolu.

Напередодні візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Анкари його турецький колега анонсував теми, які обговорюватимуться на двосторонньому рівні. У пріоритеті – питання, пов'язані з російсько-українською війною, обміном полоненими та зерновою угодою.

"Але обидві сторони готуються до серйозного наступу у найближчі весняні місяці. Ми також занепокоєні цим, і ми продовжимо наші зусилля щодо досягнення міцного миру шляхом забезпечення кордону та територіальної цілісності України якнайшвидше за столом переговорів", – сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, 10 березня цього року глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявляв, що у Москві не бачать можливості вести мирні переговори з Україною через позицію президента Володимира Зеленського. Як приклад, чиновник назвав підписання Зеленським відмови від будь-яких переговорів з РФ.

12 вересня 2022 року Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN підкреслив, що переговори з РФ неможливі поки Кремль говорить мовою ультиматумів. За його словами, всі мирні домовленості даватимуть лише перепочинок для Москви.