Хотят мирных переговоров: в Турции обеспокоены подготовкой РФ и Украины к наступлению

По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, страна продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта, а готовящиеся бои вызывают опасения.

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Турция стремится как можно быстрее прекратить войну между Россией и Украиной, поэтому пытается вернуть участников конфликта к переговорному процессу. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

Накануне визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анкару его турецкий коллега анонсировал темы, которые будут обсуждаться на двустороннем уровне. В приоритете – вопросы, связанные с российско-украинской войной, обменом пленными и зерновой сделкой.

"Но в предстоящий период обе стороны готовятся к серьезному наступлению в ближайшие весенние месяцы. Мы также обеспокоены этим, и мы продолжим наши усилия по достижению прочного мира путем обеспечения границы и территориальной целостности Украины как можно скорее за столом переговоров", – сказал Чавушоглу.

Напомним, 10 марта текущего года глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявлял, что в Москве не видят возможности вести мирные переговоры с Украиной из-за позиции президента Владимира Зеленского. В качестве примера чиновник назвал подписание Зеленским отказа от любых переговоров с РФ.

12 сентября 2022 года Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN подчеркнул, что переговоры с РФ невозможны пока Кремль говорит на языке ультиматумов. По его словам, все мирные договоренности будут давать только передышку для Москвы.