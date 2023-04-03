"Буде знати своє місце": Ердоган обурився через зустріч посла США з лідером опозиції

Турецький лідер звинуватив дипломата у тому, що він "не знає свого обов’язку", та відмовив йому у майбутніх офіційних зустрічах.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував візит посла США в Анкарі Джеффа Флейка до лідера опозиційної партії CHP Кемаля Киличдароглу. Про це відомо з матеріалу Star.

"Ми повинні дати Америці урок на цих виборах. Звідти говорить Джо Байден, що тут робить посол Байдена? Він збирається відвідати пана Кемаля. Прикро, подумайте головою. Ви — посол. Ваш співрозмовник тут — президент", — сказав Ердоган.

Лідер Туреччини заявив, що не збирається зустрічатись з Флейком. На його думку, посол не розуміє власних обов’язків.

"Відтепер з яким обличчям проситимете зустріч у президента? (…) Наші двері для нього закриті, ви більше його не побачите. Чому? Буде знати своє місце. Буде знати свій обов'язок як посла", — пояснив Ердоган.

Нагадаємо, 25 березня прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що країна може підтримати "мирний план" Китаю. Проте в Анкарі вимагають створення "фундаменту для переговорів". Західні санкції, за словами Калина, тільки допомагають зближенню Росії та КНР.

Нещодавно, 31 березня, у Нью-Йорку відкрили виставку, присвячену злочинам російських загарбників на території України. Там виставили експонат з особистих речей окупантів. Виставка носить назву "Україна. Розп'яття. Трибунал".