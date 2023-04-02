Особисті речі, форма і зброя: у США відкрилася присвячена злочинам РФ в Україні виставка (фото)

На виставці представлені артефакти, які збирали в Україні протягом року, з початку повномасштабного вторгнення РФ. Всього було зібрано понад тисячу музейних експонатів — їх розмістили на площі 1,5 тисячі кв. метрів.

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На виставці "Україна. Розп'яття. Трибунал", яка відкрилася 31 березня в Нью-Йорку і присвячена злочинам російських військових в Україні, виставили незвичайний експонат з особистих речей окупантів, повідомив заступник гендиректора Національного музею історії України у Другій світовій війні на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, захід присвячений установі спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме Росію за злочин агресії.

Експозиція складається з артефактів, зібраних протягом року в польових експедиціях в окупованих українських населених пунктах. У перші дні квітня — у Київській та Чернігівській областях, у вересні та жовтні — у Харківській та Донбасі, у листопаді — у Херсонській області.

Так, на площі 1,5 тис. кв. метрів розмістили понад тисячу музейних експонатів. Вони об'єднані композиційно в структурні блоки й вони розкривають різні теми, так чи інакше пов'язані з російсько-українською війною.

Відкриття виставки в Нью-Йорку: як це відбувалося

Партнерами проєкту стали Офіс Президента України, Міністерство закордонних справ України, постійне представництво України при організації Об'єднаних Націй та Генеральне консульство України в Нью-Йорку.

На церемонії відкриття виставки в Нью-Йорку були присутні дипломати, зокрема, учасники місій країн світу в ООН, українські ветерани, відомі громадські та культурні діячі, представники засобів масової інформації. Учасників заходу вітали у відеозверненнях Президент України Володимир Зеленський та керівник офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед присутніх на відкритті також були постпред України в ООН Сергій Кислиця, а також його колеги: постпред Данії Мартін Білл Герман, представник Литви Рітас Паулаускас, постпред Польщі Кшиштоф Щерський і заступник представника США Річард Міллс-молодший.

Всі вони підкреслили важливість правосуддя для України та її постраждалих громадян, а також Солідарність вільного світу в боротьбі з агресією.

Загалом, у відкритті виставки взяли участь понад 50 представників різних дипломатичних місій при ООН, а також понад 100 експертів, громадських діячів, журналістів, лідерів громадської думки.

Україну також представила парамедикиня Юлія Паєвська (позивний "Тайра"), яка пережила російський полон.

Які експонати представлені на виставці

Одним з центральних експонатів виставки стала п'ятикутна зірка, виконана із взуття російських окупантів.

В експозиції також представлені карти. Одна з них — це саме та карта, яку використовувала диверсійна група ЗС РФ, яка намагається захопити Київ.

Крім того, на виставці можна ознайомитися зі щоденниковими записами окупантів, фото, що показують один день з життя української столиці на 13-й день повномасштабної війни.

Глядачі також можуть побачити фото, зроблені під час ексгумації тіл закатованих окупантами українців у місті Ізюм. На виставці представили навіть двері зі шкільного підвалу в селі Ягідне.

Фото: facebook

У Нью-Йорку відкрилася виставка, присвячена злочинам ЗС РФ в Україні

Нагадаємо, 17 березня Фокус писав про те, що Комісія ООН не знайшла ознак геноциду в Україні. А напередодні незалежна міжнародна комісія при ООН опублікувала свій звіт про розслідування злочинів росіян в Україні під час повномасштабної війни.

Ми також інформували про те, що у серпні 2022 року влада Берліна відмовилася проводити виставку зі знищеною українцями технікою ЗС РФ. Керівництво міста свою відмову аргументувало тим, що подібний захід неприйнятно, оскільки зачіпає зовнішньополітичні інтереси Німеччини.