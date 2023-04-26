У президента Турции Реджепа Эрдогана произошел инфаркт в прямом эфире, — СМИ (видео)

В турецких СМИ распространяется информация, что Реджеп Эрдоган находится в больнице в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Официальная информация о состоянии здоровья президента не поступала.

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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану внезапно стало плохо прямо во время прямого эфира, на котором он присутствовал. По информации СМИ, у него произошел инфаркт миокарда. Об этом сообщает турецкое издание AVAZTÜRK.

Эрдоган был гостем прямого эфира на Ülke TV 25 апреля. Он отвечал на вопросы ведущего, но вдруг остановился. Увидев, что президенту плохо, и он не может говорить, ведущий запаниковал и программу мгновенно прервали.

Во время фоновой аудиозаписи поступила информация, что в прямом эфире у Эрдогана произошел сердечный приступ.

Прямая трансляция возобновилась через 10 минут. Эрдоган извинился перед аудиторией за то, что ему стало плохо.

"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно воспринято, если мы отменим программу. Прошу прощения у вас и наших зрителей", – сказал он.

Затем Эрдоган ответил еще на несколько вопросов, после чего завершил передачу.

Сообщается, что на место происшествия немедленно приехала скорая помощь, и Эрдоган был доставлен в ближайшую больницу.

Между тем в сетях распространяется информация, что действующий президент Турции Реджеп Эрдоган перенес большой инфаркт, находится в тяжелом состоянии и, возможно, его кандидатура будет снята с предвыборной гонки.

Официальных комментариев, что у президента Турции произошел инфаркт, не было.

На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем твиттере, что отменил поездку в несколько турецких городов в рамках предвыборной кампании в связи с состоянием здоровья.

"Я хотел бы поблагодарить каждого члена моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за незначительные неудобства, которые я испытывал во время эфира из-за моей занятости работой. Буду отдыхать дома по советам наших врачей. К сожалению, мы не сможем встретиться сегодня с моими братьями из Кириккале, Йозгата и Сивасли", – написал Эрдоган

Президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Эрдогана — единственного кандидата от "Республиканского альянса" является единственный кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Киличдароглу. По данным Areda, Эрдоган может получить 51,4% голосов, а Киличдароглу – 41,8%.

Напомним, что Турция призвала Украину и РФ как можно быстрее сесть за стол переговоров во избежание жертв среди мирного населения во время войны. Для этого предлагается период от 3 до 5 лет.

21 апреля министр иностранных дел Турции дал понять, что, несмотря на поддержку Украины, Турция ставит собственные интересы превыше всего.