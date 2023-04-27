Это дезинформация: представители Эрдогана опровергли слухи об инфаркте

Спикер турецкого лидера и представители его партии утверждают, что Эрдоган продолжит участие в предвыборной кампании и вернется к выполнению обязанностей через день.

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Представители партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли слухи о том, что причиной его недомогания стал инфаркт. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам заместителя руководителя и представителя Партии справедливости и развития Омера Челика, в сети сейчас распространяются "аморальные ложные новости" о здоровье турецкого лидера .

Челик поблагодарил всех, что пожелал главе Турции выздоровления и заявил, что Эрдоган продолжает выполнение своих должностных обязанностей и после паузы в один день планирует вернуться к запланированному графику.

Также руководитель пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун опроверг сообщения с предположениями о том, что президент взял паузу в предвыборной кампании в связи с его госпитализацией якобы из-за инфаркта. Алтун привел в своей публикации в Twitter c несколько примеров таких сообщений.

"Решительно отвергаем эти безосновательные заявления о здоровье президента… Президент примет участие в завтрашнем открытии атомной электростанции в режиме видеоконференции. Никакая дезинформация не изменит тот факт, что турецкий народ – со своим лидером. Эрдоган и его партия направляются к победе на выборах 14 мая", – отметил спикер.

Напомним, 26 апреля в СМИ появилась информация том, что у президента Турции Реджепа Эрдогана произошел инфаркт в прямом эфире и что он находится в больнице в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

Кроме того, в тот же день стало известно, что Тайип Эрдоган запланировал на четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.