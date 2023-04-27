Эрдоган провел переговоры с Путиным на фоне слухов об инфаркте: что обсуждали президенты

По данным журналистов, в ходе телефонного разговора обсуждались война в Украине, "зерновая сделка" и строительство АЭС "Аккую", в котором принимает участие Россия. Также Эрдоган изъявил желание лично встретиться с главой Кремля.

Related video

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 апреля поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщает турецкий телеканал RTR Herber.

В материале говорится, что политики обсудили войну в Украине, а также черноморскую зерновую сделку. Эрдоган отметил, что новые инициативы могут быть проработаны через предложенную рабочую группу. Правда, о каких конкретно инициативах говорили лидеры — не уточняется.

Кроме того, обсудили также строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции.

"В ходе разговора президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива", — говорится в сообщении.

Также телеканал опубликовал фото, на котором Эрдоган говорит с Путиным по телефону.

Эрдоган поговорил с Путиным

Кроме того, как пишут российские СМИ, в этот же день Эрдоган принял участие в онлайн-церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Он подключился к Путину по видеосвязи. Путин заявил Эрдогану, что РФ будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе. Сам Эрдоган заявил, что надеется встретиться с Путиным лично.

Что такое АЭС "Аккую"

Строящаяся атомная электростанция на средиземноморском побережье Турции. Ее строят по российскому проекту, который включает в себя возведение четырех энергоблоков. Ожидается что станция будет выдавать 10 % энергии от общих потребностей страны.

Напомним, что представители Эрдогана опровергли слухи об инфаркте. Спикер турецкого лидера и представители его партии утверждают, что Эрдоган продолжит участие в предвыборной кампании и вернется к выполнению обязанностей через день.

Также сообщалось, что 26 апреля в СМИ появилась информация том, что у президента Турции Реджепа Эрдогана произошел инфаркт в прямом эфире и что он находится в больнице в тяжелом состоянии после сердечного приступа.