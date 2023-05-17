"Россииские друзья не против": зерновая сделка продлена на два месяца, — Эргодан

Как заявил президент Турции, турецкие суда в рамках экспортного "зернового соглашения" смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области. В МИД РФ информацию подтвердили.

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Зерновое соглашение, которое позволит Украине продолжать экспорт зерна через порты в Черном море, продлено на два месяца. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая, сообщает Anadolu.

По его словам, турецкие суда в рамках "зернового соглашения" смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области. Эрдоган подчеркнул, что "российские друзья не будут мешать действию сделки".

"Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", — заявил президент Турции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка продлена.

О продлении соглашения ранее уже сообщали турецкие чиновники на условиях анонимности, однако украинская сторона еще не подтверждала достижение договоренностей.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 апреля поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

К слову, в Турции подсчитали все бюллетени на президентских выборах, которые состоялись 14 мая. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому в стране состоится второй тур 28 мая.