В Турции впервые пройдет второй тур выборов: что с голосами (инфографика)

Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу — 44,88%.

Related video

В Турции подсчитали все бюллетени на президентских выборах. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому в стране состоится второй тур 28 мая. Об этом сообщает CNN Turk сегодня, 15 мая.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер отметил, что было подсчитано 100% бюллетеней.

Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу — 44,88%, Синан Оган набрал 5,17%, а Мухаррем Инсе — 0,44%.

Енер отметил, что в Турции впервые пройдет второй тур выборов. 28 мая люди решат, кто станет следующим президентом — Эрдоган или Киличдароглу.

Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter призвал всех участников избирательного процесса оставаться у участков до официального оглашения результатов. Он заявил, что расценивает "попытки поспешно объявить результаты" как "узурпацию народной воли".

Напомним, 14 мая Эрдоган раздал детям деньги в преддверии голосования в Стамбуле. Он давал им банкноты номиналом в 200 лир.