У Туреччині вперше пройде другий тур виборів: що з голосами (інфографіка)

Згідно з попередніми результатами, чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу — 44,88%.

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У Туреччині підрахували усі бюлетені на президентських виборах. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, тож у країні відбудеться другий тур 28 травня. Про це повідомляє CNN Turk сьогодні, 15 травня.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Єнер зазначив, що було підраховано 100% бюлетенів.

Згідно з попередніми результатами, чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу — 44,88%, Сінан Оган набрав 5,17%, а Мухаррем Інсе — 0,44%.

Єнер зазначив, що у Туреччині вперше пройде другий тур виборів. 28 травня люди вирішать, хто стане наступним президентом – Ердоган чи Киличдароглу.

Реджеп Тайїп Ердоган у Twitter закликав усіх учасників виборчого процесу залишатися біля дільниць до офіційного оголошення результатів. Він заявив, що розцінює "спроби поспішно оголосити результати" як "узурпацію народної волі".

Нагадаємо, 14 травня Ердоган роздав дітям гроші напередодні голосування у Стамбулі. Він давав їм банкноти номіналом 200 лір.