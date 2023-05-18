"Зерновая сделка" не предусматривает выполнения требований РФ, – посол

По словам дипломата Василия Боднара, по вопросам, инициированным Москвой, сейчас идут дискуссии. Зерновое соглашение подписывалось ООН с Россией именно в таком формате.

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В "зерновой сделке" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей России. Поднятые Кремлем вопросы, касающиеся работы аммиакопровода и снятия санкций с банков РФ сейчас обсуждаются. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ".

"В самом соглашении не предусматривается удовлетворение никаких потребностей России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки. То, что Россия пытается сейчас "прицепить", это вопросы, связанные с аммиакопроводом, со снятием санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока находятся в дискуссии", – сказал посол.

По его словам, Организация объединенных наций подписала с Российской Федерацией соглашение и соответствующий меморандум о содействии в решении этих вопросов.

"Поэтому дискуссии по поводу тех требований продолжаются, а зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате", – подчеркнул Боднар.

Напомним, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновое соглашение, которое позволит Украине продолжать экспорт зерна через порты в Черном море, продлено на два месяца.

8 мая в "Укрзалізниці" призвали приостановить отгрузку зерна в порт Измаил на месяц. Эти меры связаны с большим скоплением загруженных вагонов.