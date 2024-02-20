Фермеры Польши устроили новую блокаду Украины: детали нового обострения на границе (фото, видео)

Сейчас поляки ослабили ограничения движения у границы с Украиной. На некоторых пунктах пропуска возобновилось движение легковых транспортных средств и автобусов, тогда как блокирование грузовиков еще продолжается, рассказали в ГПСУ.

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С 9 февраля на границе с Польшей продолжается 30-дневная забастовка, которую организовали польские перевозчики. А уже 20 числа к перевозчикам присоединятся и фермеры, которые пообещали полностью остановить работу всех пунктов пропуска. Какие причины забастовок, и о реакции украинской и польской власти рассказывает Фокус.

Ограничения движения транспорта на польско-украинской границе

По сообщению ГПСУ, во вторник 20 февраля польские забастовщики около 13:00 начали жестче ограничивать движение трансорта на границе с Украиной. В частности, ограничение движения произошло на пунктах пропуска "Медика-Шегини", "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг", "Корчева-Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин".

Однако уже после 17:00 польские забастовщики ослабили ограничения движения у границы с Украиной. В частности, возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Хребенное — Рава-Русская". Кроме этого, протестующие выразили готовность каждый час пропускать по грузовику в обоих направлениях.

"Участники акции протеста готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг". В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по 1 грузовику на въезд в Польшу и по 3 грузовика на въезд в Украину", — говорится в сообщении.

Тогда как автобусы будут пропускать в обоих направлениях в обычном режиме.

После 18:00 поляки разблокировали движение легковушек и автобусов через пункт пропуска "Долгобичув-Угринов". Проте протестующие хотят продлить ограничение движения для грузовиков и пропускать каждый час по четыре грузовика на въезд в Украину и по одному на выезд.

Мирная акция протеста украинских перевозчиков

В ответ на ограничение движения поляками украинские перевозчики начали мирную акцию протеста на пункте пропуска "Краковец — Корчева". Они требовали не ограничивать проезд транспорта.

Поляки рассыпали украинское зерно

Польские протестующие высыпали зерно из двух украинских вагонов на станции "Медика". По информации "Укрзализныци", груз направлялся в Германию.

"Укрзализныця" четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны", — говорится в сообщении.

Реакция украинской стороны на рассыпанное зерно

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что поляки высыпали четыре тонны зерна на железнодорожные пути, что является "очередной политической провокацией, направленной на раскол между нашими народами".

От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" — проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении наших стран и раздоре цивилизованных стран", — сказал Кубраков.

Зато министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что осуждает такую форму протеста польских аграриев.

"Кукуруза, которую польские протестующие высыпали из вагона, шла в Германию. В Польшу кукуруза из Украины не экспортируется. Препятствование торговли Украины с другими странами мира неприемлемо и противоречит общим украинско-польским целям", — сказал он.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов обвинил польских фермеров в ксенофобии и оправдании геноцида.

"Любое надругательство над зерном и хлебом, для народа пережившего Голодомор, это сознательное, публичное проявление ксенофобии и оправдание геноцида против украинцев. Допускать и терпеть подобные отвратительные поступки просто невозможно", — сказал он.

Польские фермеры обратились к Путину

У съезда с автострады А1 в польских Гожичках возле границы с Чехией польские тракторы заблокировали дорогу. Фермеры требуют остановили экспорт сельхозпродукции из Украины в ЕС из-за того, что она якобы не соответствует стандартам. Протестующие были с баннерами, на одном из которых было написано послание президенту РФ: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Кроме этого, на тракторе был флаг СССР.

По данным журналистов, участник с плакатом о призыве Путину может получить уведомление из-за "пропаганды тоталитарного государственного строя".

Плакат с призывом к Путину Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Поляки заблокировали проезд пассажирского автобуса из Украины

Днем 20 февраля на пункте пропуска "Рава-Русская" поляки заблокировали проезд пассажирского автобуса из Украины и устроили скандал. Одного из пассажиров, который сообщал, что не украинец и имеет паспорт Израиля, упаковали в наручники и повезли куда-то.

Реакция украинской стороны на блокирование движения на польско-украинской границе

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что реакция польского правительства на блокирование пассажирского транспорта на польской границе — важна.

"Ситуация уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе находятся женщины и дети, которые не могут становиться заложниками любого протеста. Я отметил это во время разговора с Яцеком Северой, главой бюро нацбезопасности Польши. Это опасная картинка, которая будет полностью использована россиянами для раскола европейского единства", — сказал он.

Он уверен, что такие действия поддерживает меньшинство в Польше, в том числе и польское правительство.

Во время вечернего обращения 19 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что через польскую границу проходит лишь 5% всего экспорта аграрной продукции, поэтому "ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. По его словам, Украина и Польша должны выработать совместные решения, которые помогут выйти из этой ситуации.

Реакция польской стороны на протесты на границе

20 февраля министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к польским фермерам и заявил, что полное закрытие границы может привести к остановке экспорта польских товаров в Украину и привести к потере доходов и сокращению многих рабочих мест.

По его словам, Польша хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое бы расширило сферу защиты рынка.

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман 20 февраля заявил, что поддерживает фермеров, которые решили блокировать польско-украинскую границу. По его словам, они имеют право на протест и могут выражать это различными способами. Кроме этого, он ответил на слова Зеленского и подчеркнул, что протесты на границе не имеют ничего общего с политикой.

Напомним, 19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости остановить поставки украинской продукции в Европу. По его словам, Брюссель установил правила для европейских фермеров, которые делают для них производство все дороже.

10 февраля политолог Валентин Гладких заявил, что поляки имеют претензию к ЕС, они хотят, чтобы были пересмотрены ряд решений по Украине. Тогда как причину польской блокады он назвал неэффективную аграрную политику ЕС.