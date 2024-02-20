"Очередная политическая провокация": рассыпанное поляками зерно направлялось в Германию, — Укрзализныця

От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" — проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в раздоре цивилизованных стран, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Во вторник, 20 февраля, на грузовой станции "Медика" польские протестующие высыпали зерно из двух украинских вагонов. Этот груз направляется в Германию транзитом через Польшу, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны. Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши", — заявили в ведомстве.

В украинском государственном предприятии возмущены действиями польских протестующих.

"Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы", — добавили в "Укрзализныце".

По последним данным, на станции "Медика" находится 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше — очередная политическая провокация, направленная на раскол между двумя народами. Поляки высыпали 4 тонны зерна пока грузовой поезд ждал перегрузки на узкую колею.

"Два года украинские фермеры собирают зерно в бронежилетах, под ракетными атаками и несмотря на минную опасность. Украинская армия буквально пробила коридор для этого зерна через Черное море, в мире его уже назвали Украинским коридором. Именно через Черное море идет до 90% нашего экспорта. Потому что это — вопрос нашего выживания. И выживания мира, который зависит от украинского зерна, особенно в странах Африки и Азии", — сказал Кубраков.

И добавил, что от испорченного зерна не выиграет никто, а такие "акции" — проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в раздоре цивилизованных стран.

По его словам, о вмешательстве в работу железной дороги были проинформированы польская полиция, Польская государственная железная дорога, а также посол Украины в Польше Василий Зварыч.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, комментируя ситуацию с рассыпанным зерном, заявил о решительном осуждении такой формы протеста польских аграриев

"Кукуруза, которую польские протестующие высыпали из вагона, шла в Германию. В Польшу кукуруза из Украины не экспортируется. Препятствование торговли Украины с другими странами мира неприемлемо и противоречит общим украинско-польским целям", — подчеркнул Сольский.

Напомним, с 20 февраля польские фермеры решили полностью заблокировать границу с Украиной. В ответ украинские перевозчики перекрыли три пункта пропуска: "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Акция продлится как минимум до 15 марта.

19 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что то, что происходит на границе Украины и Польши, нельзя считать чем-то обыденным. По его словам, эти события показали "эрозию солидарности", поэтому нужны совместные рациональные решения польских властей и Евросоюза, чтобы выйти из положения.