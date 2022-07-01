Три найсмачніші борщі. Найкращі рецепти з різних куточків України

Сьогодні борщ у ЮНЕСКО можуть оголосити "нематеріальною культурною спадщиною, яка потребує термінової охорони", тож не зайвим буде дізнатися кілька нових рецептів цієї української страви.

У п'ятницю, 1 липня, культуру приготування українського борщу внесли до списку об'єктів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. "Перемога у війні за борщ — наша. На 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини щодо звернення МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО", — написав він. Раніше про це писала заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Вона нагадала, що в березні 2021 року Міністерство закордонних справ України внесло на розгляд ЮНЕСКО підготовлене експертами номінаційне досьє щодо українського елементу "Культура приготування Українського Борщу".

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Номінація була додана в чергу на розгляд у 2023 році, але після вторгнення ЗС РФ в Україну в ЮНЕСКО вважали, що Росія створила загрозу цьому об'єкту культурної спадщини.

Тому було ухвалено рішення розглянути українську номінацію на внесення до іншого переліку — Список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який потребує термінової охорони. Що стало безпрецедентною подією.

Утім, українці й так знають, що борщ — це культурна спадщина, яку готують у кожному регіоні України, з невеликими відмінностями та культурними особливостями. Але поєднує їх одне — борщ у будь-якому випадку виходить смачним.

Кримський борщ

Про приготування кримського борщу розповіла Лєріне Козакевич — громадська активістка та корінна кримчанка, яка зараз мешкає під Києвом.

У Криму вигадали рецепт приготування борщу, здавалося б, без головного інгредієнта — без буряків. Кримські татари цей овоч вважають за краще запікати та додавати до борщу вже у тарілку.

Лєріне розповіла, що борщ за рецептами її мами, це справжній симбіоз кількох культур та історичної спадщини. Він чимось нагадує шурпу — узбецьку автентичну страву, яку кримські татари запозичували, коли довгий час після депортації 1944 року жили переважно в Середній Азії.

Інгредієнти:

баранина на кістці — 500 г;

дві цибулини;

червоний болгарський перець — 1 шт;

один свіжий помідор;

качан кукурудзи;

одна айва;

один червоний буряк;

одна морквина;

капуста білокачанна — 500 г;

картопля — 5 шт;

перепелині яйця — 4 шт.

М'ясо слід готувати на повільному вогні й обов'язково зняти "шум", який піднімається перед закипанням. Потім додати цілу цибулину, болгарський перець, качан кукурудзи, айву, сіль і цукор, а після них — моркву та картоплю також цілими.

Посолити та додати спеції. Найкраще підійдуть ароматні трави на зразок базиліка, чебрецю, кропу та петрушки.

Буряк запекти в духовці. Після того, як борщ буде готовий, то подавати його так: м'ясо шматочками, овочі, нарізані, як заманеться, буряки скибочками і залити зверху бульйоном. До кримського борщу можна подати лаваш із закускою з баклажанів.

Закуска з баклажанів готується просто. В інгредієнтах: баклажан, перець, помідор, базилік, часник, сіль, мелений чорний і червоний перець.

Усі овочі запікають, чистять від шкірки, нарізають, змішують, підсолюють і припилюють свіжим рубаним часником і подрібненою зеленню.

Борщ донецький

Приготування цієї страви досить традиційне, за винятком рибних консерв у томаті. Справжнім донецьким вважається борщ без м'яса взагалі. Але якщо хочеться наваристого борщу, тоді варто варити борщ на м'ясному бульйоні.

Інгредієнти:

свинина, чи яловичина — приблизно 1 кг;

капуста білокачанна — один качан;

картопля — 5-6 шт;

квасоля — 1 ст. л.;

буряк — 1 шт;

морква та цибуля — 1-2 шт;

часник — 4 зубчики;

банка кільки, або бичків у томаті в томатному соусі. Або будь-які рибні консерви, але тоді потрібно додати приблизно 100 г томатної пасти;

зелена цибуля;

перець чорний горошком — 5-7 шт.;

сіль, перець, зелень та спеції — за смаком.

М'ясо зварити, в готовий бульйон додайте попередньо вимочену квасолю, нарізану крупними шматками картоплю. За готовністю картоплі — хвилин через 15-20 — додайте до борщу шатковану капусту. Натерті моркву та буряки, кубиками порізану цибулю обсмажте на олії і додайте в борщ. Варіть, поки не будуть готові квасоля та капуста. Саме час додати рибні консерви. Через п'ять хвилин вимикайте, додайте зелень та спеції та залишайте настоятися хоча б на годину.

Волинський борщ із чорносливом

[ + – ] Борщ із чорносливом і грибами Фото: Соцсети

Волинський борщ ще називають чорним. Білі гриби для нього цілими сушилися на печі, після чого борщ набував темного відтінку та неповторного аромату.

Інгредієнти:

буряк — 2 шт;

білокачанна капуста — 300-400 г;

картопля — приблизно 4-6 шт;

томатна паста — 110 г;

запашні сушені гриби — 5 шт;

чорнослив в'ялений — 200 г;

морква, цибуля, корінь петрушки — по 1 шт;

пшеничне борошно — 15 г;

сіль, цукор, перець, спеції та зелень — за смаком.

Спершу потрібно приготувати сушені гриби. Їх потрібно промити та зварити. Після цього чистимо буряк і нарізаємо соломкою. Частину його потрібно трохи протушкувати в томатній пасті з невеликою кількістю грибного бульйону (або води) та жиром на вибір (можна салом).

Дрібно пошаткуйте цибулю і петрушку, пасеруйте в томаті, що залишився, додавши борошно. Поріжте капусту, засипте в грибний бульйон, після закипання додайте нарізану картоплю. Залишіть борщ поваритись хвилин 10-15.

Тим часом зваріть чорнослив разом із цукром, через 15 хвилин після початку варіння картоплі — додайте в каструлю: гриби, на яких був зварений бульйон, попередньо дрібно їх нарізавши, пасерування і чорнослив із тією водою, в якій він варився. Сіль, спеції та перець додавайте до смаку. Залишіть борщ ще поваритись, але не більше 10 хвилин. Після залиште настоятися хоча б на годину. Під час подачі страву прикрасьте свіжою зеленню.