Три вкуснейших борща. Лучшие рецепты из разных уголков Украины
Сегодня борщ в ЮНЕСКО могут объявить "нематериальным культурным наследием, нуждающимся в срочной охране", так что не лишним будет узнать несколько новых рецептов этого украинского блюда
В пятницу, 1 июля, культуру приготовления украинского борща внесли в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко. "Победа в войне за борщ – наша. На 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению МКИП был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", — написал он. Ранее об этом писала заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Она напомнила, что в марте 2021 года Министерство иностранных дел Украины внесло на рассмотрение ЮНЕСКО, подготовленное экспертами номинационное досье относительно украинского элемента "Культура приготовления Украинского Борща".
Номинация была включена в очередь на рассмотрение в 2023 году, но после вторжения ВС РФ в Украину, в ЮНЕСКО посчитали, что Россия создала угрозу этому объекту культурного наследия.
Поэтому было принято решение рассмотреть украинскую номинацию на включение в другой перечень — Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны. Что стало беспрецедентным событием.
Впрочем, украинцы и так знают, что борщ – это культурное наследие, которое готовят в каждом регионе Украины, с небольшими отличиями и культурными особенностями. Но объединяет их одно – борщ в любом случае получается вкусным.
Крымский борщ
О приготовлении крымского борща рассказала Лерине Козакевич – общественная активистка и коренная крымчанка, которая сейчас проживает под Киевом.
В Крыму придумали рецепт приготовления борща казалось бы, без главного ингредиента – без свеклы. Крымские татары этот овощ предпочитают запекать и добавлять в борщ уже в тарелку.
Лерине рассказала, что борщ по рецепты ее мамы, это настоящий симбиоз нескольких культур и исторического наследия. Он чем-то напоминает шурпу — узбекское аутентичное блюдо, которое крымские татары заимствовали, когда долгое время после депортации 1944 года жили преимущественно в Средней Азии.
Ингредиенты:
- Баранина на кости – 500 г;
- Две луковицы;
- Красный болгарский перец — 1 шт;
- Один свежий помидор;
- Кочан кукурузы;
- Одна айва;
- Одна красная свекла;
- Одна морковка;
- Капуста белокочанная – 500 г;
- Картофель – 5 шт;
- Перепелиные яйца – 4 шт.
Мясо следует готовить на медленном огне и обязательно снять "шум", который поднимается перед закипанием. Затем добавить целую луковицу, болгарский перец, кочан кукурузы, айву, соль и сахар, а после них – морковь и картофель также в целом виде.
Посолить и добавить специи. Лучше всего подойдут ароматные травы вроде базилика, чабреца, укропа и петрушки.
Свеклу запечь в духовке. После того, как борщ будет готов, то подавать его так: мясо кусочками, овощи, нарезанные, как пожелается, свекла ломтиками и залить сверху бульоном. К крымскому борщу можно подать лаваш с закуской из баклажанов.
Закуска из баклажанов готовится просто. В ингредиентах: баклажан, перец, помидор, базилик, чеснок, соль, молотый черный и красный перец.
Все овощи запекают, чистят от кожуры, нарезают, смешивают, подсаливают и припыляют свежим рубленым чесноком и измельченной зеленью.
Борщ донецкий
Приготовление этого блюда достаточно традиционно, за исключением рыбных консервов в томате. Настоящим донецким считается борщ без использования мяса вообще. Но если хочется наваристого борща, то тогда стоит варить борщ на мясном бульоне.
Ингредиенты:
- Свинина, или говядина – около 1 кг;
- Капуста белокочанная – один качан;
- Картофель – 5-6 шт;
- Фасоль – 1 ст.л.;
- Свекла – 1 шт;
- Морковь и лук – 1-2 шт;
- Чеснок – 4 зубчика;
- Банка килек, или бычков в томате в томатном соусе. Или же любые рыбные консервы, но тогда нужно добавить примерно 100 гр томатной пасты;
- Зеленый лук
- Перец черный горошком – 5-7 шт;
- Соль, перец, зелень и специи – по вкусу.
Мясо сварить, в отовый бульон добавьте предварительно вымоченную фасоль, нарезанный крупными кусками картофель. По готовности картофеля – минут через 15-20 – добавьте в борщ шинкованную капусту. Натертые морковь и свеклу, кубиками порезанный лук обжарьте на подсолнечном масле и добавьте в борщ. Варите, пока не будут готовы фасоль и капуста. Самое время добавить рыбные консервы. Через пять минут выключайте, добавляйте зелень и специи и оставляйте настояться хотя бы на час.
Волынский борщ с черносливом
Волынский борщ еще называют черным. Белые грибы для него целыми сушились на печи, после чего борщ приобретал темный оттенок и неповторимый аромат.
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт;
- Белокочанная капуста – 300-400 г;
- Картофель – примерно 4-6 шт;
- Паста томатная — 110 г;
- Душистые сушеные грибы — 5 шт;
- Чернослив вяленый — 200 г;
- Морковь, репчатый лук, корень петрушки – по 1 шт;
- Пшеничная мука – 15 г;
- Соль, сахар, перец, специи и зелень – по вкусу.
Сначала нужно приготовить сушеные грибы. Их нужно промыть и сварить. После чистим свеклу и нарезаем соломкой. Часть ее нужно немного протушить в томатной пасте с небольшим количеством грибного бульона (или воды) и жиром на выбор (можно салом).
Мелко пошинкуйте лук и петрушку, пассеруйте в оставшемся томате, добавив муку. Пошинкуйте капусту, засыпьте в грибной бульон, после закипания добавьте нарезанный картофель. Оставьте борщ повариться минут 10-15.
Тем временем сварите чернослив вместе с сахаром, через 15 минут после начала варки картофеля – добавьте в кастрюлю: грибы, на которых был сварен бульон, предварительно мелко их нарезав, пассеровку и чернослив с той водой, в которой он варился. Соль, специи и перец добавляйте по вкусу. Оставьте борщ еще повариться, но не больше 10 минут. После оставьте настоятся хотя бы на час. При подаче блюдо украсьте свежей зеленью.