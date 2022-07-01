Три вкуснейших борща. Лучшие рецепты из разных уголков Украины

Сегодня борщ в ЮНЕСКО могут объявить "нематериальным культурным наследием, нуждающимся в срочной охране", так что не лишним будет узнать несколько новых рецептов этого украинского блюда

В пятницу, 1 июля, культуру приготовления украинского борща внесли в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко. "Победа в войне за борщ – наша. На 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению МКИП был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", — написал он. Ранее об этом писала заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Она напомнила, что в марте 2021 года Министерство иностранных дел Украины внесло на рассмотрение ЮНЕСКО, подготовленное экспертами номинационное досье относительно украинского элемента "Культура приготовления Украинского Борща".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Номинация была включена в очередь на рассмотрение в 2023 году, но после вторжения ВС РФ в Украину, в ЮНЕСКО посчитали, что Россия создала угрозу этому объекту культурного наследия.

Поэтому было принято решение рассмотреть украинскую номинацию на включение в другой перечень — Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны. Что стало беспрецедентным событием.

Впрочем, украинцы и так знают, что борщ – это культурное наследие, которое готовят в каждом регионе Украины, с небольшими отличиями и культурными особенностями. Но объединяет их одно – борщ в любом случае получается вкусным.

Крымский борщ

О приготовлении крымского борща рассказала Лерине Козакевич – общественная активистка и коренная крымчанка, которая сейчас проживает под Киевом.

В Крыму придумали рецепт приготовления борща казалось бы, без главного ингредиента – без свеклы. Крымские татары этот овощ предпочитают запекать и добавлять в борщ уже в тарелку.

Лерине рассказала, что борщ по рецепты ее мамы, это настоящий симбиоз нескольких культур и исторического наследия. Он чем-то напоминает шурпу — узбекское аутентичное блюдо, которое крымские татары заимствовали, когда долгое время после депортации 1944 года жили преимущественно в Средней Азии.

Ингредиенты:

Баранина на кости – 500 г;

Две луковицы;

Красный болгарский перец — 1 шт;

Один свежий помидор;

Кочан кукурузы;

Одна айва;

Одна красная свекла;

Одна морковка;

Капуста белокочанная – 500 г;

Картофель – 5 шт;

Перепелиные яйца – 4 шт.

Мясо следует готовить на медленном огне и обязательно снять "шум", который поднимается перед закипанием. Затем добавить целую луковицу, болгарский перец, кочан кукурузы, айву, соль и сахар, а после них – морковь и картофель также в целом виде.

Посолить и добавить специи. Лучше всего подойдут ароматные травы вроде базилика, чабреца, укропа и петрушки.

Свеклу запечь в духовке. После того, как борщ будет готов, то подавать его так: мясо кусочками, овощи, нарезанные, как пожелается, свекла ломтиками и залить сверху бульоном. К крымскому борщу можно подать лаваш с закуской из баклажанов.

Закуска из баклажанов готовится просто. В ингредиентах: баклажан, перец, помидор, базилик, чеснок, соль, молотый черный и красный перец.

Все овощи запекают, чистят от кожуры, нарезают, смешивают, подсаливают и припыляют свежим рубленым чесноком и измельченной зеленью.

Борщ донецкий

Приготовление этого блюда достаточно традиционно, за исключением рыбных консервов в томате. Настоящим донецким считается борщ без использования мяса вообще. Но если хочется наваристого борща, то тогда стоит варить борщ на мясном бульоне.

Ингредиенты:

Свинина, или говядина – около 1 кг;

Капуста белокочанная – один качан;

Картофель – 5-6 шт;

Фасоль – 1 ст.л.;

Свекла – 1 шт;

Морковь и лук – 1-2 шт;

Чеснок – 4 зубчика;

Банка килек, или бычков в томате в томатном соусе. Или же любые рыбные консервы, но тогда нужно добавить примерно 100 гр томатной пасты;

Зеленый лук

Перец черный горошком – 5-7 шт;

Соль, перец, зелень и специи – по вкусу.

Мясо сварить, в отовый бульон добавьте предварительно вымоченную фасоль, нарезанный крупными кусками картофель. По готовности картофеля – минут через 15-20 – добавьте в борщ шинкованную капусту. Натертые морковь и свеклу, кубиками порезанный лук обжарьте на подсолнечном масле и добавьте в борщ. Варите, пока не будут готовы фасоль и капуста. Самое время добавить рыбные консервы. Через пять минут выключайте, добавляйте зелень и специи и оставляйте настояться хотя бы на час.

Волынский борщ с черносливом

[ + – ] Борщ с черносливом и грибами Фото: Соцсети

Волынский борщ еще называют черным. Белые грибы для него целыми сушились на печи, после чего борщ приобретал темный оттенок и неповторимый аромат.

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт;

Белокочанная капуста – 300-400 г;

Картофель – примерно 4-6 шт;

Паста томатная — 110 г;

Душистые сушеные грибы — 5 шт;

Чернослив вяленый — 200 г;

Морковь, репчатый лук, корень петрушки – по 1 шт;

Пшеничная мука – 15 г;

Соль, сахар, перец, специи и зелень – по вкусу.

Сначала нужно приготовить сушеные грибы. Их нужно промыть и сварить. После чистим свеклу и нарезаем соломкой. Часть ее нужно немного протушить в томатной пасте с небольшим количеством грибного бульона (или воды) и жиром на выбор (можно салом).

Мелко пошинкуйте лук и петрушку, пассеруйте в оставшемся томате, добавив муку. Пошинкуйте капусту, засыпьте в грибной бульон, после закипания добавьте нарезанный картофель. Оставьте борщ повариться минут 10-15.

Тем временем сварите чернослив вместе с сахаром, через 15 минут после начала варки картофеля – добавьте в кастрюлю: грибы, на которых был сварен бульон, предварительно мелко их нарезав, пассеровку и чернослив с той водой, в которой он варился. Соль, специи и перец добавляйте по вкусу. Оставьте борщ еще повариться, но не больше 10 минут. После оставьте настоятся хотя бы на час. При подаче блюдо украсьте свежей зеленью.