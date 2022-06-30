Український борщ може увійти до Списку культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони

Через війну українську заявку вирішили розглянути в надстроковому порядку на позачерговому засіданні Комітету нематеріальної культурної спадщини, яке відбудеться 1 липня.

У Парижі під час позачергового засідання Комітету нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО 1 липня має бути ухвалено остаточне рішення щодо додавання українського елементу "Культура приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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За її словами, підготовлене експертами Мариною Соботюк, Євгеном Клопотенком і Міністерством культури номінаційне досьє з українського елементу "Культура приготування українського борщу" МЗС України внесло на розгляд ЮНЕСКО в березні 2021 року. Номінацію в порядку черги мали розглянути в 2023 році, але розв'язана Росією війна проти України, за оцінками ЮНЕСКО, створила загрозу цьому об'єкту культурної спадщини. Тому організація вирішила додати українську номінацію до іншого переліку — Список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує термінової охорони.

"Це безпрецедентна практика для ЮНЕСКО, коли номінація, яка додана до черги Репрезентативного списку, розглядатиметься у надстроковому порядку і буде внесена до іншого Список Організації", — наголосила Джепарова.

Вона вважає, що це стане історичною подією для України, а український борщ, незважаючи на тягар війни, залишається символом життя, творчості, боротьби та сили українців.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Мінкульт повідомив, що культура приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Раніше Фокус писав, що відомий кухар Євген Клопотенко об'їздив всю Україну в пошуках ідеального рецепту борщу і дійшов несподіваного висновку: класичного рецепту борщу не існує, у кожному місті та селі з тих самих інгредієнтів його готують зовсім по-різному.