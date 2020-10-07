Культура приготовления борща войдет в культурное наследие Украины

В Минкульте считают, что такое решение – одно из условий сохранения культуры для последующих поколений.

Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании по рекомендации Экспертного совета.

"По итогам заседания Экспертный совет рекомендовал Минкультуры включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия 5 элементов, среди которых – "Культура приготовления украинского борща", – говорится в сообщении.

Указывается, что это важный шаг в рамках подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое осуществляет ОО "Институт культуры Украины".

Кроме культуры приготовления борща, в Национальный перечень войдут: "Технология создания клембовской сорочки "с цветком", "Пасхальное гуляние "Водить Володара" в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области", "Борщевская народная вышивка" и "Карпатское лижникарство".

В свою очередь министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале добавил, что в условиях растущей глобализации такое решение – одно из условий сохранения культуры для последующих поколений.

"Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения", – написал он.

Ранее сообщалось, что на кастрюлю борща в 2020 году украинцы тратят от 30 до 100 гривен. В последнее время вместо телятины и свинины украинцы все чаще используют курицу и добавляют в блюдо больше картошки – потому, что так дешевле.

Отметим, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины приняло решение зарегистрировать географическое указание "гуцульская коровья брынза" как название места происхождения товара: сыр.