Украинский борщ может войти в Список культурного наследия ЮНЕСКО, требующего срочной охраны

Из-за войны украинскую заявку решили рассмотреть в сверхсрочном порядке на внеочередном заседании Комитета нематериального культурного наследия, которое пройдет 1 июля.

В Париже во время внеочередного заседания Комитета нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 1 июля должно быть принято окончательное решение о включении украинского элемента "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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По ее словам, подготовленное экспертами Мариной Соботюк, Евгением Клопотенко и Министерства культуры номинационное досье по украинскому элементу "Культура приготовления украинского борща" МИД Украины внес на рассмотрение ЮНЕСКО в марте 2021 года. Номинацию в порядке очереди должны были рассмотреть в 2023 году, но развязанная Россией война против Украины, по оценкам ЮНЕСКО, создала угрозу этому объекту культурного наследия. Поэтому организация решила включить украинскую номинацию в другой перечень — Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны.

"Это беспрецедентная практика для ЮНЕСКО, когда номинация, которая включена в очередь Репрезентативного списка, будет рассматриваться в сверхсрочном порядке и будет включена в другой Список Организации", — подчеркнула Джепарова.

Она считает, что это станет историческим событием для Украины, а украинский борщ, несмотря на тяготы войны, остается символом жизни, творчества, борьбы и силы украинцев.

Напомним, в октябре 2020 года Минкульт сообшил, что культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Ранее Фокус писал, что известный повар Евгений Клопотенко объездил всю Украину в поисках идеального рецепта борща и пришел к неожиданному выводу: классического рецепта борща не существует, в каждом городе и селе из одних и тех же ингредиентов его готовят совершенно по-разному.