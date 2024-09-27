Нагадує фортецю: чому колись квітуче поселення в Японії перетворилося на руїни

На піку свого розвитку острів Хасіма мав разюче високу щільність населення — 216 264 особи на квадратну милю. Зараз від шахтарського містечка залишилися тільки руїни, які відвідують туристи.

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Колись острів Хасіма був символом індустріалізації Японії, але зараз він лежить у руїнах. Лише зрідка на ньому проводять невеликі реставраційні роботи в рамках статусу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але цього недостатньо, щоб врятувати туристичну пам'ятку. Про це пише Daily Star.

Острів Хасіма має похмуру історію, а його високі морські стіни створюють враження міста-фортеці або в'язниці. На острові було 30 великих корпусів житлових будинків, 25 магазинів, школа, два плавальних басейни, лікарні та цвинтар. Протягом 50 років острів був одним із найбільш густонаселених місць на Землі. У 1959 році на площі розміром 6,3 гектара мешкало 5259 осіб.

Колись острів був символом індустріалізації країни, а тепер лежить у руїнах. На піку свого існування він слугував житлом для шахтарського товариства, яке видобувало вугілля з підводних запасів. Однак процвітання було досягнуто за рахунок примусових робітників, покликаних з-за кордону. Люди із сучасних Північної та Південної Кореї, а також із Китаю зазнавали жорстоких умов, багато з яких не дожили до наших днів.

"Ми змогли переконатися в цьому на підставі записів про кремацію, що погані умови праці та життя призводили до частих смертей і безлічі хвороб, які підвищували рівень смертності серед робітників", — сказав Юн Чжі Хен, представник Комісії з перевірки та підтримки жертв насильницької мобілізації за японського колоніалізму.

Колись острів був символом індустріалізації Японії Фото: Japan National Tourism Organization

За свідченнями тих, хто вижив у таборі, шахти розташовувалися на глибині 1000 метрів під землею, морська вода просочувалася всередину, спричиняючи інфекції на шкірі робітників, а токсичні гази накопичувалися і конденсувалися. Видання зазначає, що епоха примусової праці тривала до і під час Другої світової війни, і, попри те, що шахти було закрито 1974 року, ці жорстокі умови досі викликають суперечки.

У 2015 році на 39-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО острів внесли до списку Всесвітньої спадщини. Північна Корея, Південна Корея і Китай зажадали підкріпити все достатньою кількістю освітніх матеріалів про історію примусової праці на Хасимі.

2015 року на 39-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО острів було занесено до списку Всесвітньої спадщини Фото: Reddit

Після того як вугілля закінчилося, компанія Mitsubishi, якій належала шахта, закрила її, перетворивши "острів без зелені" на занедбаний релікт. На піку свого розвитку він мав разюче високу щільність населення — 216 264 людини на квадратну милю. Зараз на острові з'явилися рослини, але єдині люди, які там бувають, це туристи.

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