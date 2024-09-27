Напоминает крепость: почему некогда процветающее поселение в Японии превратилось в руины

На пике своего развития остров Хасима имел поразительно высокую плотность населения — 216 264 человека на квадратную милю. Сейчас от шахтерского городка остались только руины, которые посещают туристы.

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Когда-то остров Хасима был символом индустриализации Японии, но сейчас он лежит в руинах. Лишь изредка на нем проводят небольшие реставрационные работы в рамках статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, но этого не достаточно, чтобы спасти туристическую достопримечательность. Об этом пишет Daily Star.

Остров Хасима имеет мрачную историю, а его высокие морские стены создают впечатление города-крепости или тюрьмы. На острове имелось 30 больших корпусов жилых домов, 25 магазинов, школа, два плавательных бассейна, больницы и кладбище. В течение 50 лет остров являлся одним из самых густонаселенных мест на Земле. В 1959 году на площади размером 6,3 гектара обитало 5259 человек

Когда-то остров был символом индустриализации страны, а теперь лежит в руинах. На пике своего существования он служил жильем для шахтерского сообщества, которое добывало уголь из подводных запасов. Однако процветание было достигнуто за счет принудительных рабочих, призванных из-за рубежа. Люди из современных Северной и Южной Кореи, а также из Китая подвергались жестоким условиям, многие из которых не дожили до наших дней.

"Мы смогли убедиться в этом на основании записей о кремации, что плохие условия труда и жизни приводили к частым смертям и множеству болезней, которые повышали уровень смертности среди рабочих", — сказал Юн Чжи Хен, представитель Комиссии по проверке и поддержке жертв насильственной мобилизации при японском колониализме.

Когда-то остров был символом индустриализации Японии Фото: Japan National Tourism Organization

По свидетельствам выживших в лагере, шахты находились на глубине 1000 метров под землей, морская вода просачивалась внутрь, вызывая инфекции на коже рабочих, а токсичные газы накапливались и конденсировались. Издание отмечает, что эпоха принудительного труда продолжалась до и во время Второй мировой войны, и, несмотря на то, что шахты были закрыты в 1974 году, эти жестокие условия до сих пор вызывают споры.

В 2015 году на 39-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО остров был включен в список Всемирного наследия. Северная Корея, Южная Корея и Китай потребовали подкрепить все достаточным количество образовательных материалов об истории принудительного труда на Хасиме.

В 2015 году на 39-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО остров был включен в список Всемирного наследия Фото: Reddit

После того как уголь закончился, компания Mitsubishi, которой принадлежала шахта, закрыла ее, превратив "остров без зелени" в заброшенный реликт. На пике своего развития он имел поразительно высокую плотность населения — 216 264 человека на квадратную милю. Сейчас на острове появились растения, но единственные люди, которые там бывают это туристы.

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