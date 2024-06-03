Лето на столе: рецепт легкого салата с клубникой и моцареллой
Салат идеально поджойдет для тех, кто на диете или придерживается правильного питания.
Июнь – пора клубники, которой сейчас много не только на рынке и в магазинах, но и на грядках дачников и огородников. Эта ягода активно используется для приготовления разнообразных десертов, напитков, варенья и прочих вкусностей. Мы же предлагаем приготовить вкусный и легкий салат, который удивит вас не только сочетанием ингредиентов, но и вкусом. Рецептом поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Летний салат с клубникой и моцареллой
Ингредиенты:
- руккола;
- клубника свежая;
- моцарелла-мини.
Для заправки:
- оливковое масло – 2 ст. л;
- бальзамический уксус – 1 ч. л;
- горчица неострая – 1/2 ч. л;
- специи: соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления.
Сначала готовим заправку. Для этого необходимо смешать все ингредиенты до однородности.
Рукколу и клубнику вымыть и аккуратно обсушить. Клубнику порезать пополам или четвертинками.
Моцареллу разрезать пополам или оставить целой. На тарелку выложить рукколу, полить заправкой. Сверху выложить моцареллу и клубнику. По желанию можно посыпать рублеными орешками, или кунжутом и дополнительно полить бальзамиком.
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