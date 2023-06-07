Трайфл із полуницею: простий рецепт найсмачнішого десерту

Полуниця стане чудовим акцентом цього десерту.

Related video

Трайфл — страва англійської кухні. Це десерт з бісквітного тіста з заварним кремом, фруктовим соком або желе і збитими вершками. Перераховані інгредієнти, як правило, розташовані у трайфлі пошарово. Оскільки зараз у розпалі – сезон полуниці, то пропонуємо приготувати десерт із цією ягодою за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Він не тільки красиво виглядає, а й виходить надзвичайно смачним.

Трайфл із полуницею

Інгредієнти:

Для бісквіту:

борошно – 200 г;

какао – 3 ст. л;

цукор – 170 г;

сода – 1 ч. л;

сіль – дрібка;

вода (окріп) – 200 мл;

олія – 40 г;

оцет – 1 ч. л.

Для полуничної начинки:

полуниця – 500 г;

цукор – 3 ст. л;

крохмаль кукурудзяний – 15 г.

Для крему :

вершковий сир – 350 г;

вершки 33% – 400 г;

цукрова пудра – 90 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо бісквіт. У борошно додати какао, соду, сіль, перемішати. Окремо змішати цукор, воду, олію та оцет і влити в сухі інгредієнти, перемішати. Викласти у форму (діаметр 18-20 см), застелену пергаментом, і випікати 45 хвилин за температури 180 градусів.

Готовий та вистиглий бісквіт розламати на шматочки.

Наступний етап – ягідна начинка. Ягоди порізати або трохи поблендерити, додати цукор і поставити на вогонь. Коли цукор розтане, додати крохмаль і, перемішуючи, довести до загусання. Дати охолонути.

Готуємо крем. Холодний вершковий сир, холодні вершки та пудру збити до густої стабільної маси. Перекласти у кондитерський мішок.

Викласти десерт у порційні ємності (у склянки, креманки, салатні тарілки) шарами: бісквіт, ягідна начинка та крем. Робити так по черзі, доки всі складові не будуть використані. Верх прикрасити свіжою полуницею. За бажання можна посипати десерт тертим шоколадом. Поставити на кілька годин у холодильник.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві тістечка з полуницею та бісквіт.