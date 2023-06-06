Ліниві тістечка з полуницею: швидкий десерт без зайвої мороки з тістом

На приготування такого тістечка піде не більше пів години.

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Поки полуниця рясно зріє в садах, саме час використовувати ці ягоди по максимуму. Як відомо, вони чудово підходять для приготування десертів, зокрема для випічки, напоїв, варення та інших смаколиків. Сьогодні пропонуємо вам приготувати ліниві тістечка з полуницею, на які піде зовсім небагато часу, а смак порадує. Своїм рецептом поділилися автори блогу "Лінивий кулінар".

Ліниві тістечка

Інгредієнти:

пару листів листкового тіста.

Для крему:

маскарпоне — 200 г;

цукор – 60-80 г;

солодкий йогурт – 300 г.

Спосіб приготування:

Листкове тісто розморозити, нарізати і відправити в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Із тістом нічого робити не потрібно: ні розкачувати, ні присипати борошном.

У духовці тісто дуже добре підніметься, його потрібно розділити на коржі. Достатньо буде три шари, але можна зробити і більше, за бажанням.

Для крему збити маскарпоне із цукром та йогуртом. Чим довше збивати, тим густіший буде крем.

Збираємо тістечко. На нижній шар коржа викласти крем і зверху порізану полуницю. Так повторити ще раз. Верх тістечка закрити готовим коржем.

Щоб тістечка краще тримали форму, можна відправити їх ненадовго до холодильника.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний бісквіт із полуницею.