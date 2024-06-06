Дуже смачно і красиво: рецепт галети з полуницею
Яскравий десерт потішить смаком і ароматом.
Хрустка, смачна, полунична галета — сезонний десерт, який буде дуже доречним до столу в перші дні літа. Красива й ароматна випічка потішить ваших рідних і близьких, а її рецептом поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова.
Полунична галета
Інгредієнти:
- борошно — 190 г;
- сіль — щіпка;
- цукор — 2 ст. л;
- охолоджене вершкове масло — 115 г;
- дуже холодна вода — 3-4 ст. л;
- яйце або жовток для змащення;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л;
- цукрова пудра — 1 ст. л;
- полуниця — 300-400 г.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати борошно, дрібку солі, цукрову пудру, все перемішати. Порізати холодне масло на кубики й покласти в суміш із сухих продуктів. Додати воду і замісити пісочне тісто, покласти в пакет або замотати в плівку, відправити на годину в холодильник.
Полуницю порізати слайсами. Крохмаль змішати з цукровою пудрою.
Розкачати тісто між двома аркушами пергаменту, присипати сумішшю крохмалю і цукрової пудри, але трохи залишити для того, щоб присипати полуницю.
Викласти полуницю, загорнути тісто і закріпити краї, як показано на відео. Полуницю посипати сумішшю з крохмалем. Змастити краї галети яйцем або жовтком і, за бажанням, присипати мигдальними пластівцями.
Випікати галету в духовці за 180 градусів 30-40 хвилин (до золотистого кольору). Дати трохи охолонути, покласти кульку морозива і можна подавати до столу.
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