Сирна галета з абрикосами: простий рецепт дуже смачного сезонного десерту
Замість абрикос можна взяти інші ягоди або фрукти.
У сезон дозрівання абрикос саме час поекспериментувати з випічкою, оскільки яскраві й ароматні плоди мають дуже ніжний і соковитий смак. Якщо не знаєте, що приготувати, рекомендуємо звернути увагу на рецепт галети з абрикосами з блогу "Рецепти кожен день". Галета — це не тільки сухе печиво з дірочками. Так само називається ще й французький відкритий пиріг. Особливість його в тому, що в середину розкатаного тіста викладається начинка, навколо якої потім збирають краї заготовки. Зазвичай галету роблять із ягодами або фруктами, але з різними несолодкими інгредієнтами на кшталт овочів і сиру випічка теж виходить дуже смачною.
Сирна галета з абрикосами з сиром
Інгредієнти:
- вершкове масло — 150 г;
- цукор — 2-3 ст. л;
- сіль — 0,5 ч. л;
- яйце — 1 шт;
- кисломолочний сир — 125 г.
- борошно — 200-250 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Вершкове масло нагріти до кімнатної температури, після чого добре перетерти з сіллю і цукром, а потім додати яйце, сир і все знову ретельно перемішати. У цю ж масу просіяти борошно, змішане з розпушувачем, замісити м'яке тісто і поставити його в холодильник на 30 хвилин.
Через пів години тісто дістати з холодильника, розкачати, викласти на деко, застелене пергаментом. На нього викласти половинки абрикосів, без кісточок, добре обсипати цукром, защипнути краї і випікати 20-30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
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