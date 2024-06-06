Очень вкусно и красиво: рецепт галеты с клубникой
Яркий десерт порадует вкусом и ароматом.
Хрустящая, вкусная, клубничная галета – сезонный десерт, который придется как нельзя кстати к столу в первые дни лета. Красивая и ароматная выпечка порадует ваших родных и близких, а ее рецептом поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.
Клубничная галета
Ингредиенты:
- мука – 190 гр;
- соль – щепотка;
- сахар – 2 ст. л;
- охлажденное сливочное масло – 115 гр;
- очень холодная вода — 3-4 ст. л;
- яйцо или желток для смазки;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л;
- сахарная пудра – 1 ст. л;
- клубника – 300-400 гр.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать муку, щепотку соли, сахарную пудру, все перемешать. Порезать холодное масло на кубики и положить в смесь из сухих продуктов. Добавить воду и замесить песочное тесто, положить в пакет или замотать в пленку, отправить на час в холодильник.
Клубнику порезать слайсами. Крахмал смешать с сахарной пудрой.
Раскатать тесто между двумя листами пергамента, присыпать смесью крахмала и сахарной пудры, но немного оставить для того, чтобы присыпать клубнику.
Выложить клубнику, завернуть тесто и закрепить края, как показано на видео. Клубнику посыпать смесью с крахмалом. Смазать края галеты яйцом или желтком и, по желанию, присыпать миндальными хлопьями.
Выпекать галету в духовке при 180 градусах 30-40 минут (до золотистого цвета). Дать немного остыть, положить шарик мороженого и можно подавать к столу.
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