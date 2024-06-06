Очень вкусно и красиво: рецепт галеты с клубникой

Яркий десерт порадует вкусом и ароматом.

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Хрустящая, вкусная, клубничная галета – сезонный десерт, который придется как нельзя кстати к столу в первые дни лета. Красивая и ароматная выпечка порадует ваших родных и близких, а ее рецептом поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.

Клубничная галета

Ингредиенты:

мука – 190 гр;

соль – щепотка;

сахар – 2 ст. л;

охлажденное сливочное масло – 115 гр;

очень холодная вода — 3-4 ст. л;

яйцо или желток для смазки;

кукурузный крахмал – 1 ст. л;

сахарная пудра – 1 ст. л;

клубника – 300-400 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать муку, щепотку соли, сахарную пудру, все перемешать. Порезать холодное масло на кубики и положить в смесь из сухих продуктов. Добавить воду и замесить песочное тесто, положить в пакет или замотать в пленку, отправить на час в холодильник.

Клубнику порезать слайсами. Крахмал смешать с сахарной пудрой.

Раскатать тесто между двумя листами пергамента, присыпать смесью крахмала и сахарной пудры, но немного оставить для того, чтобы присыпать клубнику.

Выложить клубнику, завернуть тесто и закрепить края, как показано на видео. Клубнику посыпать смесью с крахмалом. Смазать края галеты яйцом или желтком и, по желанию, присыпать миндальными хлопьями.

Выпекать галету в духовке при 180 градусах 30-40 минут (до золотистого цвета). Дать немного остыть, положить шарик мороженого и можно подавать к столу.

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