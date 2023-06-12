Вкуснейшая выпечка: рецепт галеты с черникой и лимоном
Галета – это простая и вкусная французская выпечка, которую просто приготовить.
Лето – это лучшее время для того, чтобы готовить галеты со свежими фруктами и ягодами. Это простая выпечка в которой идеально сочетаются хрустящее тесто и сочная начинка. Можно использовать любые фрукты, или вовсе приготовить несладкую галету.
Но с черникой и лимоном получится особенно вкусно. Этот рецепт был опубликован на сайте Tatyanas Everyday Food.
Галета с черникой и лимоном
Ингредиенты:
Для черничной начинки:
- 850 г черники;
- 1/4 стакана сахара;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 2 столовые ложки муки;
- 1 ст. л. кукурузного крахмала;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- цедра от двух больших лимонов;
- 3 ст. л. лимонного сока.
Для теста:
- 220 г муки;
- 1/4 чайной ложки морской соли;
- 3/4 стакана несоленого сливочного масла;
- 1/4 стакана ледяной воды.
Сначала приготовьте тесто для галеты. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и поместите в морозильную камеру на 15 минут.
Положите холодное масло в кухонный комбайн вместе с мукой и солью. Смешайте муку и масло вместе, пока не образуются мелкие крошки. Добавьте холодную воду, по 1 столовой ложке за раз, перемешивая после каждого добавления, пока у вас не получится шар плотного теста.
Переложите тесто на лист полиэтиленовой пленки. Аккуратно сформируйте диск, хорошо заверните и поставьте в холодильник на 1 час.
Корж для галеты тоже можно приготовить заранее.
Далее приготовьте начинку. В большой миске смешайте сахар, соль, ванильный экстракт, муку и кукурузный крахмал. Крахмал нужен, чтобы впитывать при выпечке выделившийся сок.
Добавьте цедру 2 больших лимонов и добавьте около 3 столовых ложек свежевыжатого лимонного сока. Аккуратно перемешайте начинку.
Разогрейте духовку до 190 градусов. Достаньте тесто для коржа из холодильника и разверните его. Раскатайте его в тонкий пласт. Выложите подготовленную черничную начинку в центр теста. Аккуратно приподнимите края коржа вверх и над начинкой, складывая ее к центру.
Взбейте яйцо в чашке и смажьте галету. При желании посыпьте поверх галету сахаром. Выпекайте черничную галету в течение 35–40 минут, пока корочка пирога не станет золотисто-коричневой.
Достаньте галету из духовки и дайте ей остыть в течение как минимум 20-30 минут перед подачей на стол, так как начинка будет очень горячей.
К такой галете отлично подходит ванильное мороженое, или взбитые сливки. А можно еще горячую галету слегка присыпать свеженатертой лимонной цедрой для аромата.
Также вы можете приготовить вкусное мороженое у себя дома. И добавить в него все, что вам захочется. Например порошок матча.