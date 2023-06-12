Вкуснейшая выпечка: рецепт галеты с черникой и лимоном

Галета – это простая и вкусная французская выпечка, которую просто приготовить.

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Лето – это лучшее время для того, чтобы готовить галеты со свежими фруктами и ягодами. Это простая выпечка в которой идеально сочетаются хрустящее тесто и сочная начинка. Можно использовать любые фрукты, или вовсе приготовить несладкую галету.

Но с черникой и лимоном получится особенно вкусно. Этот рецепт был опубликован на сайте Tatyanas Everyday Food.

Галета с черникой и лимоном

Ингредиенты:

Для черничной начинки:

850 г черники;

1/4 стакана сахара;

1/4 чайной ложки соли;

2 столовые ложки муки;

1 ст. л. кукурузного крахмала;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

цедра от двух больших лимонов;

3 ст. л. лимонного сока.

Для теста:

220 г муки;

1/4 чайной ложки морской соли;

3/4 стакана несоленого сливочного масла;

1/4 стакана ледяной воды.

Сначала приготовьте тесто для галеты. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и поместите в морозильную камеру на 15 минут.

Положите холодное масло в кухонный комбайн вместе с мукой и солью. Смешайте муку и масло вместе, пока не образуются мелкие крошки. Добавьте холодную воду, по 1 столовой ложке за раз, перемешивая после каждого добавления, пока у вас не получится шар плотного теста.

Переложите тесто на лист полиэтиленовой пленки. Аккуратно сформируйте диск, хорошо заверните и поставьте в холодильник на 1 час.

Корж для галеты тоже можно приготовить заранее.

Далее приготовьте начинку. В большой миске смешайте сахар, соль, ванильный экстракт, муку и кукурузный крахмал. Крахмал нужен, чтобы впитывать при выпечке выделившийся сок.

Добавьте цедру 2 больших лимонов и добавьте около 3 столовых ложек свежевыжатого лимонного сока. Аккуратно перемешайте начинку.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Достаньте тесто для коржа из холодильника и разверните его. Раскатайте его в тонкий пласт. Выложите подготовленную черничную начинку в центр теста. Аккуратно приподнимите края коржа вверх и над начинкой, складывая ее к центру.

Взбейте яйцо в чашке и смажьте галету. При желании посыпьте поверх галету сахаром. Выпекайте черничную галету в течение 35–40 минут, пока корочка пирога не станет золотисто-коричневой.

Достаньте галету из духовки и дайте ей остыть в течение как минимум 20-30 минут перед подачей на стол, так как начинка будет очень горячей.

К такой галете отлично подходит ванильное мороженое, или взбитые сливки. А можно еще горячую галету слегка присыпать свеженатертой лимонной цедрой для аромата.

Также вы можете приготовить вкусное мороженое у себя дома. И добавить в него все, что вам захочется. Например порошок матча.