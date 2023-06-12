Найсмачніша випічка: рецепт галети з чорницями та лимоном

Галета – це проста та смачна французька випічка, яку просто приготувати.

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Літо – це найкращий час для того, щоб готувати галети зі свіжими фруктами та ягодами. Це проста випічка, в якій ідеально поєднуються хрумке тісто і соковита начинка. Можна використовувати будь-які фрукти або зовсім приготувати несолодку галету.

Але з чорницею та лимоном вийде особливо смачно. Цей рецепт було опубліковано на сайті Tatyanas Everyday Food.

Галета з чорницею та лимоном

Інгредієнти:

Для чорничного начиння:

850 г чорниці;

1/4 склянки цукру;

1/4 чайної ложки солі;

2 столові ложки борошна;

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

цедра від двох великих лимонів;

3 ст. л. лимонного соку.

Для тіста:

220 г борошна;

1/4 чайної ложки морської солі;

3/4 склянки несолоного вершкового масла;

1/4 склянки крижаної води.

Спочатку приготуйте тісто для галети. Вершкове масло наріжте невеликими шматочками та помістіть в морозильну камеру на 15 хвилин.

Покладіть холодну олію в кухонний комбайн разом із борошном та сіллю. Змішайте борошно та олію разом, поки не утворюються дрібні крихти. Додати холодну воду, по 1 столовій ложці за раз, перемішуючи після кожного додавання, поки у вас не вийде кулька щільного тіста.

Перекладіть тісто на аркуш поліетиленової плівки. Акуратно сформуйте диск, добре загорніть та поставте в холодильник на 1 годину.

Корж для галети також можна приготувати заздалегідь.

Далі приготуйте начинку. У великій мисці змішайте цукор, сіль, ванільний екстракт, борошно та кукурудзяний крохмаль. Крохмаль потрібен, щоб вбирати при випічці сік, що виділився.

Додайте цедру 2 великих лимонів і додайте близько 3 столових ложок свіжого лимонного соку. Акуратно перемішайте начинку.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Дістаньте тісто для коржа з холодильника та розгорніть його. Розкачайте його в тонкий шар. Викладіть підготовлену чорничну начинку до центру тіста. Акуратно підніміть краї коржа вгору та над начинкою, складаючи її до центру.

Збийте яйце в чашці та змастіть галету. За бажання посипте поверх галету цукром. Випікайте чорничну галету протягом 35-40 хвилин, поки скоринка пирога стане золотисто-коричневою.

Дістаньте галету з духовки та дайте їй охолонути як мінімум 20-30 хвилин перед подачею на стіл, тому, що начинка буде дуже гарячою.

До такої галети відмінно підходить ванільне морозиво або збиті вершки. А можна ще гарячу галету злегка присипати свіжонатертою лимонною цедрою для аромату.

Також ви можете приготувати смачне морозиво у себе вдома. І додати до нього все, що вам заманеться. Наприклад, порошок матчу.