Усього три інгредієнти. Простий рецепт морозива з матчею
Якщо не брати до уваги час на заморожування, на приготування цього морозива піде всього 10 хвилин.
Багато хто любить десерти зі смаком зеленого японського чаю матча. Матчу зазвичай продають у вигляді порошку, і в Японії її збивають вінчиком, щоб приготувати свіжий напій.
Зараз із матчі готують лате, десерти, тістечка, млинці та, звичайно, морозиво. І його можна приготувати самостійно.
Відома фуд-блогерка Олена, яка пише під ніком maslom_wgoru, поділилася рецептом цих ласощів.
Морозиво з матчею
Інгредієнти:
- 0,5 л вершків жирністю 33%;
- 200 гр згущеного молока;
- 2 ч. л. порошоку матчі.
Усі інгредієнти мають бути охолодженими. Миску охолодіть теж, просто поставте її в морозилку на 20-30 хв. І візьміть миску з високими бортами, тому що під час збивання вершки можуть розлітатися на всі боки.
Перелийте вершки в холодну миску та збивайте до загусання. Головне — не перестаратися та не почати збивати масло.
Потроху додавайте згущене молоко та продовжуйте збивати. Наприкінці додайте порошок матчі й добре розмішайте.
Перелийте у форму та поставте в морозилку. Замерзатиме морозиво близько п'яти годин. Але час залежить від потужності морозилки та розміру форми. Щоб швидше замерзло, можна розлити морозиво в менші ємності.
Готове морозиво можна полити розтопленим шоколадом, прикрасити фруктами або свіжими ягодами. А якщо вам не подобається матча, то можна додати порошок какао, ванільний екстракт, шматочки фруктів і приготувати морозиво на свій смак.
Якщо вам хочеться літніх десертів, спробуйте приготувати торт "Сангрія". Це чудовий бісквітний торт з ягідним ніжним кремом. Його особливість у тому, що коржі просочуються солодкою сангрією. А залишки завжди можна випити з льодом і скибочками апельсина, як її подають в Іспанії.