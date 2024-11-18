Вишня под снегом: рецепт нереально вкусной выпечки

Заварной крем, вишни, орехи и нежное песочное тесто – секрет невероятно вкусного десерта.

Простая выпечка со вкусом ягод – десерт, который порадует даже в самую темную пору. Приготовьте что-нибудь сладкое к чаю и проведите вечера без света за семейными посиделками на кухне. Своим рецептом вкусной выпечки порадовала кулинарный блогер Юлия Симончук, рассказав, как приготовить пляцок "Вишня под снегом".

Пляцок "Вишня под снегом"

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 370 гр;

разрыхлитель – 6 гр;

сливочное масло – 140 гр;

яйца – 2 шт;

сахар – 130 гр;

сметана – 40 гр.

Для начинки:

вишни без косточек – 200 гр;

орехи грецкие – 150 гр (+50 гр для осыпания боков);

белок яиц – 3 шт;

соль – щепотка;

сахар – 130 гр;

крахмал кукурузный – 1 ч. л;

какао – 1 ст. л.

Для крема:

желтки – 3 шт;

молоко – 300 мл;

сахар – 70 гр;

ванильный сахар – 20 гр;

кукурузный крахмал – 20 гр;

масло – 200 гр;

сгущенка (сырая) – 100 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим коржи. Для этого в глубокой миске или в чаше миксера взбить яйца с сахаром, добавить сметану и мягкое масло, перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Разделить на 2 части (меньшую и большую).

Ту, что меньше, отправить в морозилку на 30 минут. Большую часть раскатать, выложить в форму (25х35 см), сделать невысокий бортик. Тесто посыпать какао, выложить вишни, измельченные орехи. Залить все это белковой смесью (белок взбить с сахаром и солью, в жидкой белой массе, добавить крахмал, перемешать). Поверх залитого слоя натереть на крупную терку тесто из морозилки и ставим выпекаться при 180 градусах 25 минут. Даем остыть, разрезать на две части и перемазать кремом.

Для крема желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал перемешать, добавить молоко, перемешать еще раз до однородности. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения. Дать остыть и поставить на 20 минут в холодильник.

Масло комнатной температуры взбить миксером, добавить сгущенку. Взбить вместе и по столовой ложке постепенно добавить заварной крем, продолжая взбивать. Крем должен быть рыхлым.

Перемазать лепешку, оставив немного крема, чтобы обмазать бока. Поверх выложить еще один корж и посыпать сахарной пудрой. Бока, смазанные кремом, обсыпать измельченными орехами. Поставить в холод на 12 часов.

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