Американский тыквенный пирог с корицей: рецепт вкусного сезонного десерта
Такой тыквенный пирог с корицей — это классика осенней кухни во всех штатах США.
Тыквенный пирог хорош тем, что легко готовится. И он получается исключительно вкусным. Особенно, если выбрать правильную тыкву — удлиненную, с закругленным концом, которая называется сорт "Баттернат". Она имеет приятный ореховый привкус и у нее более плотная мякоть, нежели у обычной круглой тыквы. Пирог получается нежным и вкусным. Кроме того, это идеальный десерт для ужина на Хэллоуин. Вы также можете попробовать приправить его имбирем, корицей и мускатным орехом, чтобы почувствовать пряный аромат. Рецептом поделились на сайте Fatto in casa da Benedetta.
Тыквенный пирог
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 400 г;
- сливочное масло — 250 г;
- три яйца;
- тыква — 900 г;
- сахар — 200 г;
- сливки 30% — 200 мл;
- корица, ванилин, соль.
Просейте муку и соль в глубокую миску. Перетрите между ладоней с мягким маслом, чтобы смесь напоминала хлебные крошки. Добавьте слегка взбитое яйцо и замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30–50 минут. Если тесто не собирается в шар и рассыпается, добавьте 1–2 чайных ложки холодной воды.
Очистите тыкву, удалите семена и нарежьте мякоть кубиками. Положите в кастрюлю с толстым дном, добавьте немного воды и тушите до мягкости и пока не испарится вся жидкость. Измельчите мякоть блендером в однородную массу.
Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности и застелите круглую низкую форму диаметром около 25 см. Поверх теста положите лист бумаги для запекания и засыпьте любую крупу, или сухой горох. Тогда тесто не вздуется и равномерно пропечется. Выпекайте в течение 15 минут при 190 градусах.
Выложите тыквенное пюре в глубокую миску, взбейте с двумя яйцами, сахаром, сливками, пряностями и солью. Вылейте начинку на готовую основу и выпекайте 50–55 минут при 180 градусах. Когда пирог остынет, нарезайте и подавайте.
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